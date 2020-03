Nav taisnība – aktīvā ogle un vēsa duša neatveseļos no Covid-19

Daļa šo metožu ir zinātniski nekādi nepamatotas, daļa – tautas medicīna, kurai ir mūsdienīgākas alternatīvas. Liepiņas ierakstu pāris dienās tālāk bija padevuši jau 9,5 tūkstoši cilvēku.

Saskaņā ar pašas FB profilā lasāmo, Liepiņa ir dziedniece, uztura bagātinātāju izplatītāja kādā no piramīdshēmas uzņēmumiem, studējusi medicīnu. Facebook viņa administrē vairākas ezotēriskas ievirzes lapas, kurās iesaka dažādus alternatīvus līdzekļus ar nepierādītu iedarbību, kritizē vakcīnas un slavē padomju medicīnas sistēmu, kuras mērķis esot bijis izārstēt cilvēku, nevis tikai apārstēt un pelnīt, kā tas esot pašlaik.

Daudzu tālāk padotajā Facebook ierakstā viņa dalās ar padomiem vīrusa terapijai. Lai gan Covid-19 netiek saukts vārdā, no ieraksta un viņas rakstītā komentāros noprotams, ka runa ir tieši par to. Liepiņa uz Re:Check jautājumiem neatbildēja, bet komentāros raksta, ka informācijas avoti ir vārdā nenosauktu “krievu ārstu padomi”.

Re:Check apskatīja vairākus viņas ārstēšanās ieteikumus un lūdza tos komentēt Rīgas Austrumu slimnīcas infektologiem Mārim Liepiņam un Angelikai Krūmiņai, un meklēja zinātnisku pamatojumu ieteiktajām metodēm.

“Ja dikti sāp galva, var veikt arī zarnu trakta detoksikāciju ar parasto aktīvo ogli. Sakožļā 10 ogles uz nakti un norij uzdzerot glāzi ūdens. Tas ļaus pa nakti uz zarnu trakta virsmas izmestos toksiskos atkritumus absorbēt oglē un izvadīt ārā, neļaujot tiem uzsūkties asinsritē un izsaukt galvassāpes.”

“Vēl vismaz 3x dienā vajag ieskriet vēsā, bet ne aukstā dušiņā, tas veicina atveseļošanos, jo toksīni, ko organisms lielā daudzumā izmet uz ādas, neļauj elpot un attīrīties organismam caur ādu, caur to kavē atveseļošanās procesu.”

Liepiņš smejas par aicinājumu remdēt galvassāpes, ar ogles palīdzību izvadot toksiskos atkritumus no kuņģa. “Pa šīm divām nedēļām neesmu normāli gulējis, bet vismaz šis mani sasmīdināja. Tā laikam nav pat alternatīvā medicīna. Pilnīgs, kā lai maigi izsakās, sviests,” saka ārsts. Viņš norāda, ka “viennozīmīgi tam nav medicīniska pamatojuma”, nostrādāt varētu vien placebo efekts.

Ekrānšāviņš no Facebook

Toksīni un dažādi līdzekļi to izvadīšanai ir populārs pseidozinātnisks mīts, ko vairo alternatīvās medicīnas piekritēji un dažādu uztura bagātinātāju pārdevēji. Medicīnā detoksikācija ir palīdzības sniegšana cilvēkam ar smagu alkohola, narkotiku vai citu indīgu vielu saindēšanos. Taču normālā situācijā cilvēka uzņemtās kaitīgās vielas izvada tam paredzētie orgāni, piemēram, aknas un nieres, un papildu “detoksa” līdzekļi to nekādā veidā nenodrošina. Hārvardas Universitāte raksta, ka āda ir vienvirziena aizsardzības sistēma, un nekādi toksīni kopā ar sviedriem no tās netiek izvadīti. Medicīnas portāls Healthline skaidro, ka āda ir liels orgāns un uz tā var būt dažādi netīrumi, taču nav iespējams no tās noņemt “visu slikto”, ar ko it kā aizsērētas poras.

“Ja kādam ir saglabājusies vecā labā kvarca lampa, būtu īstais laiks slēgt iekšā.”

“Iespējams, un zem lielas jautājuma zīmes, var samazināt vīrusa slodzi apkārtējā vidē, piemēram, istabā, bet arī tam tā īsti labu pierādījumu nav,” Liepiņš saka par kvarca jeb ultravioleto (UV) staru lampām, kas savulaik tika sauktas par “saulītēm”. Ārsts norāda, ka saskaņā ar lasīto šāda metode kā viena no daudzajām tikusi izmantota arī Ķīnā, taču, ja cilvēks ir jau inficējies, tā nepalīdzēs.

ASV Kolumbijas Universitātē pirms pāris gadiem tika veikts pētījums, kurā secināja – UV gaisma var palīdzēt gaisā esošo vīrusu iznīcināšanā. Vienlaikus pārāk lielas devas var būt kaitīgas cilvēka ādai. Līdzīgi raksta arī aģentūras AFP faktu pārbaudītāji – šāda iedarbība pastāv, taču attiecīgā starojuma deva ir kaitīga ādai. Pasaules Veselības organizācija, uzskaitot mītus par koronavīrusu, norādījusi, ka lampas nav izmantojamas, lai sterilizētu, piemēram, rokas, jo UV starojums var radīt ādas kairinājumu.

“Karsti dzērieni 4x dienā 500 ml vai 8x pa 250 ml virs 30 grādiem. .. Var dzert vienkārši karstu medusūdeni, var arī bez medus, galvenais karstu. Vīrusam nepatīk karstums.”

Liepiņš iesaka slimošanas laikā dzert jebkāda veida šķidrumu, un tam nav jābūt karstam: “Ja cilvēkam ir slikti, tas vienmēr palīdz. Ja temperatūras ietekmē cilvēks zaudē šķidrumu, tas ir jākompensē”.

Ieraksta autore arī kļūdaini pauž, ka vīruss “iet bojā pie 26 grādiem, kas nozīmē, ka viņam nepatiks karstums”. Re:Check jau rakstīja, ka pieņēmums par karstumu ir mīts.

“Temperatūru līdz 39 grādiem nevajag dzīt nost, kad iet augstāk par 39.5, tad aukstums pie galvas, uz sprandas un aknas.”

Infektologs Liepiņš norāda, ka parasti šādā veidā rīkojas, ja nav pieejami medikamenti temperatūras mazināšanai. Mazināt iesaka, tai sasniedzot 38,5 grādus. “Ir cilvēki, sevišķi bērni, kuriem pie augstas temperatūras var būt febrilie krampji, tas nav pieļaujams,” saka ārsts.

Ieraksta autore arī iesaka elpot kumelīšu tvaikus un skalot kaklu ar sālsūdeni. Ārsts norāda – tā ir tautas medicīna, kas cīņā ar koronavīrusu nepalīdzēs. Liepiņa šajā un citos ierakstos arī iesaka lietot homeopātiskās zāles un norāda uz ķiploka efektivitāti. Par šiem maldiem Re:Check rakstīja jau iepriekš.

RSU profesore un Rīgas Austrumu slimnīcas infektoloģe Angelika Krūmiņa norāda, ka kritiski jāizvērtē katrs Facebook ievietotais paziņojums. Šo konkrēto viņa sauc par “minētās personas pašizpaušanos”, un norāda, ka starp rindām lasāma arī konkrētu produktu reklāma. Vairāki no Liepiņas minētajiem piemēriem var tikt izmantoti ārstniecības nolūkos mājas apstākļos. “Bet vēlos uzsvērt, ka akūtu respiratoro infekciju slimību gadījumos pašārstēšanās nereti var izraisīt pacienta stāvokļa pasliktināšanos, tādēļ – pirms sākt ārstēšanos – tā obligāti jāsaskaņo ar savu ārstējošo ārstu,” pauž profesore.

