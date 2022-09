Nākamnedēļ vilcienu pasažierus maršrutā Ķemeri-Tukums II priekšpusdienā pārvadās ar autobusiem

Izmaiņas ietekmēs vilcienus Nr. 6505 un Nr. 6509, kas no Rīgas izbrauc uz Tukumu II plkst. 9.30 un plkst. 13.00, kā arī vilcienu Nr. 6507, kas no Rīgas izbrauc uz Tukumu I plkst. 11.00. Vilcienu Nr. 6516 un Nr. 6518, kuriem sākotnēji bija paredzēts braukt attiecīgi no Tukuma II un Tukuma I uz Rīgu, pasažierus nogādās ar autobusiem uz Ķemeru staciju, lai no tās turpinātu ceļu ar vilcieniem.

No Rīgas puses braucošie pasažieri Ķemeru stacijā varēs pārsēsties autobusā, kas brauks uz Tukumu II, pieturot arī stacijā “Smārde” (Dzelzceļa un Stacijas ielas krustojumā), Milzkalnē (autobusa pieturā “Milzkalne” uz V1446 šosejas) un stacijā “Tukums I”. Attiecīgi reisa līdz Tukumam I pasažieri ar autobusu tiks nogādāti līdz stacijai “Tukums I”.

Savukārt uz vilciena reisu Nr. 6516 Ķemeri-Rīga autobuss aties no “Tukums II” stacijas plkst. 11.28, uz Nr. 6518 Ķemeri-Rīga – no “Tukums I” stacijas plkst. 13.25, pa ceļam piestājot arī autobusa pieturā “Milzkalne” uz V1446 šosejas un stacijā “Smārde” (Dzelzceļa un Stacijas ielas krustojumā). Ar vietām, kur apstāsies autobuss, un cikos kursēs no katras pieturvietas, var iepazīties šeit.

Autobusos derīgas vilcienam paredzētās biļetes, tos apkalpos konduktori kontrolieri. Autobusos nav paredzēts pārvadāt velosipēdus.