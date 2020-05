Mūspuses mazpulcēni – Goda nominanti

Goda nomināciju ieguvusi Enija Krauja no 307. Džūkstes mazpulka. Kā minēts pieteikumā, ko sagatavojusi mazpulka vadītāja Gundega Jēkabsone, Enija ir aktīva mazpulka dalībniece kopš 2014. gada. Šajā laikā viņa ir īstenojusi 5 individuālos un 3 grupas projektus. Enijas īstenotie projekti vienmēr ir augsti novērtēti reģiona projektu forumos. No 2016. gada atkārtoti ir ievēlēta par mazpulka priekšnieci. Enija aktīvi piedalās ikvienā mazpulku pasākumā un ar pašiniciatīvu iesaistās gan mūsu mazpulka, gan novada un arī Latvijas Mazpulku pasākumu organizēšanā. Viņa aktīvi piesaista jaunus dalībniekus mazpulkam. Enija ir tā jauniete, kuru vienmēr droši var virzīt pārstāvēt Mazpulkus radio un TV, jo viņai ir bagāta pieredze un viņa prot par to labi pastāstīt. Tāpat viņa rakstījusi arī rakstus avīzei “Mazpulks”. Lielā mērā pateicoties tieši Enijai, Džūkstes mazpulkā aktivizējās starptautiskā sadarbība: 2018. gadā mēs ciešāk sadraudzējāmies ar ārzemju brīvprātīgajiem – Paulu no Portugāles un Pīteru no Slovākijas -, bagātinājām savas valodu zināšanas un veicinājām abpusēju kultūras apmaiņu. Tukumā Enija organizēja mazpulka tikšanos ar brīvprātīgajiem no Turcijas un Austrijas.

Tieši Enijas degsme un aizrautība pārliecināja mazpulka vadītāju rakstīt projektu Eiropas brīvprātīgā jaunieša piesaistīšanai Džūkstē. Šogad Enija gan ar labajām angļu valodas zināšanām, gan ar savu sirsnību palīdzēja iedzīvoties un iepazīt Džūksti Inesei no Portugāles. Enijas aktivitāte ir novērtēta arī novadā, piešķirot titulu “Tukuma novada gada jaunietis 2018” vecuma grupā 13 līdz 15 gadi.

Tāpat goda nominantu vidū Zantes mazpulka dalībniece Beāte Dišlere (451. Zantes mazpulks).

Kā minēts jaunietes pieteikumā, ko sagatavojusi mazpulka vadītāja Anita Gaile, Beāte aktīvi darbojas mazpulkā. Vienmēr izpilda sev uzticētos pienākumus. Piedalās mazpulka pasākumos skolā un ārpus tās. Meitenei piemīt liela atbildības sajūta. Visi viņas izstrādātie projekti ir par dārzeņu audzēšanu: kartupeļiem, sīpoliem, tomātiem, pupiņām. Projektus Beāte raksta rūpīgi un ar lielu interesi, jo viņai patīk tas, ko viņa dara! Visu iesākto izdara līdz galam. Ar prieku palīdz jaunajiem mazpulcēniem iejusties mazpulkā un sniedz padomus projektu realizēšanā. Šogad Beāte piedalījās Kandavas novada konkursā “Gada jaunietis 2019”.

Ar visiem nominantiem iespējams iepazīties Šeit=>