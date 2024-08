«Meža maize dodas pasaulē…»

Kafejnīca atrodas skaistā meža ielokā Bebrupītes krastā netālu no Kandavas pilsētas. Mājas saimniece Inga Neimane ikdienā cep maizi saskaņā ar senlatviešu tradīcijām īstā maizes krāsnī. Šajā kafejnīcā būs iespēja nobaudīt gan Meža maizes izlasi ar piedevām, gan īpašu ugunskura zupu, gan auksto zupu, plovu un ko tik vēl ne. Padomāts arī par īpašiem piedāvājumiem bērniem. Kafejnīca darbosies 10. augustā no pulksten 12.00 līdz 18.00 un 11. augustā no pulksten 12.00 līdz 16.00. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29877391.

Adrese: “Dārznieki”, Cēres pagasts, Tukuma novads.

«Klusais rajons pie kartingu trases»

Te viesus uzņems Kitija Švīgere, kam patīk uzņemt viesus un pārsteigt tos ar savu kulināro mākslu. Viesus sagaidīs arī kaķene Luna un draudzīgais takšu puika Rodžers. Te būs iespēja nobaudīt gan gulašzupu, gan gaspačo, gan kāpostu tīteņus un rabarberu krēmu ar vaniļas mērci, kā arī īpašo ozolzīļu kafiju. Kafejnīca darbosies 10. augustā no pulksten 11.00 līdz 18.00 un 11. augustā no pulksten 12.00 līdz 16.00. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26018067.

Adrese: Priežu iela 8A, Kandava, Tukuma novads.

«Kūku pietura»

Kafejnīca darbosies skaistajā lauku sētā Cēres pagasta «Kangaros». Te ciemiņus sagaidīs un par viņu labsajūtu parūpēsies Antras Gaisas ģimene, kas ir īsti desertu un saldummīļu ģimene. Šī būs mājas kafejnīca, kurā baudīt gan īstu lauku mieru un klusumu, gan arī dažādu veidu kūkas, saldos groziņus, plātsmaizes un uzkodu maizītes. Darbosies arī bodīte, kurā varēs iegādāties saimniecībā ražotus gardumus un rokdarbus. Kafejnīca darbosies 10. augustā no pulksten 12.00 līdz 18.00 un 11. augustā no pulksten 12.00 līdz 16.00. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29416000.

Adrese: «Kangari», Cēres pagasts, Tukuma novads.

«Dabas jauda»

Kafejnīca atradīsies teritorijā pie Virsaišu ūdenskrituma, kur ikdienā saimnieko aktīvi cilvēki, kas piedāvā apmācību izdzīvošanā, kā arī organizē dažādus pasākumus, rūpējoties par viesu atpūtu. Te ir arī vieta, kur apskatīt dabas pērli – Virsaišu ūdenskritumu. Mājas kafejnīcu dienu ietvaros te varēs nobaudīt gan saimnieču sarūpētas uzkodas dārzeņu standziņu izskatā, gan arī savvaļas viru jeb zupu, tāpat arī pankūkas, ko saimnieki nodēvējuši par Zaļo mežsarg’ brīnumu un arī citas pankūkas un kūku «Meža valdzinājums». Būs pieejamas arī dažādas izklaides un nenopietnā mednieka stāsti, izdzīvotāja piedzīvojumi vai Zāļu sievas padomi. Kafejnīca darbosies 10. augustā no pulksten 11.00 līdz 21.00. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29388154.

Adrese: «Virsaiši», Abavas pagasts, Talsu novads.

«Muižas klēts ķēķis»

Ciemiņus gaidīs arī Zemītes pagasta tautas namā jeb vecajā muižas klētī. Šogad kafejnīcas pārstāvji mazliet stažējušies pie muižas galvenās saimnieces Ērodejas Kirillovas, tāpēc ēdienkartes piedāvājumā ir iekļāvuši šo to no pilskungu virtuves. Protams, bez smalkām lietām, te tiks piedāvāts arī zemnieka vēderam saprotams cienasts. Daži no ēdienu nosaukumiem, lai rosina apetīti – «Liesais tupenis», «Saimenieces piekambara krājumu zupa», «Vāczemes putnu piens»! Papildus te būs iespēja arī papriecēt acis, raugoties Sarmītes Immermanes Rīgas porcelāna trauku izstādes pērlēs.

Kafejnīca darbosies 10. augustā no pulksten 11.00 līdz pulksten 17.00. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26527265.

Adrese: «Cerības», Zemītes Tautas nams, Tukuma novads.

«Pieturvieta – Rideļu Lodes»

Tā ir no lielajiem ceļiem pamukusi lauku sēta, kur milzīgu koku paēnā iekārtojusies teju divsimt gadus veca dzīvojamā ēka ar joprojām saglabājušos manteļu skursteni. Šajā senatnīguma un spriganas dzīvības piepildītajā vietā jau sešus gadus saimnieko nesenie rīdzinieki Liana Legzdiņa un Raimonds Soopargs, kas mājas kafejnīcu dienu ietvaros cienās gan ar vēlajām brokastīm, gan arī ar sātīgām pusdienām un vakariņām. Vēlajās brokastīs te varēs nobaudīt – Komm Morgen Wieder plānās pankūkas ar bioloģiskā liellopa ( Herelord šķirnes) gaļas pildījumu un krējumu, pa dienu dārzeņu, siera krēmzupu ar sēnēm, pačeptu maizi un… vai jau uzrunājām? Būs arī līdakas kotletes un mājās gatavots saldējums! Papildus te varēs piedalīties pirts slotiņu siešanas meistarklasēs, uzspēlēt kriketu, jengu, pūst ziepju burbuļus un visādi citādi laiskoties. Kafejnīca darbosies 10. augustā no pulksten 11.00 līdz 19.00 un 11. augustā no pulksten 11.00 līdz 18.00. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29423938.

Adrese: «Rideļu Lodes», Sēmes pagasts, Tukuma novads

«Lauku daudzstāvenes šarms»

Šī kafejnīca darbosies tiešām pie daudzstāvu dzīvojamās mājas Pūrē! Te čaklā mājas Bitīte Maija kopā ar palīgiem, draugiem un kaimiņiem būs sarūpējuši cienastu katram, kas braucot garām Pūrei, ir gatavs iegriezties 175 gadus vecajā Kastaņu alejā, un tās vidū piestāt pie 22. mājas, lai uz brītiņu kļūtu par pūrenieku un izbaudītu 22. mājas šarmu. Nobaudīt te varēs gan jēra gaļas harčo, gan Viestura veģetāro auksto zupu, gan arī Daces auksto zupu ar desu, Baibas liellopu burgeru un Sandras plānās pankūkas, tāpat arī pirmā stāva gruboto vai otrā stāva sešu kārtu meduskūku. Papildus te varēs iegādāties medu, «Dabas Nama» interesantos augļu un dārzeņu pārstrādes produktus, vasaras ābolus un piedalīties arī «Pure Chocolate» šokolādes darbnīcā.

Kafejnīca darbosies 11. augustā no pulksten 11.00 līdz 19.00. Iepriekšēja pieteikšanās, informācija pa tālruni 26185596.

Adrese: «Pūre 22», Pūres ciems, Tukuma novads.

Vairāk informācijas: www.majaskafejnicas.lv, www.kandavaspartneriba.lv, Facebook: abavaskafe