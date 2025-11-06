Konkurss: aicina skolēnus šķirot baterijas un mazo elektroniku

Kampaņa “Tīrai Latvijai” tiek īstenota jau teju 20 gadus un šogad atgriežas jaunā formātā. Tā paplašina dalībnieku loku, piedāvā jaunus, saistošus uzdevumus, kā arī uzsāk sadarbību ar jauniešu iecienīto “Čē Čē Čempionātu”. Šīs pārmaiņas sniegs skolēniem iespēju apvienot vides izglītību ar sacensību garu, pildot kopīgus uzdevumus “Čē Čē Čempionāta” platformā un iegūstot papildu bonusa punktus. Savākto materiālu izvešanu un drošu, ilgtspējīgu pārstrādi nodrošinās kampaņas ilggadējais partneris – bīstamo atkritumu pārstrādātājs BAO.
“Kampaņa jau teju divas desmitgades iedvesmo skolēnus visā Latvijā rūpēties par vidi, šķirojot atkritumus un veidojot ilgtspējīgus paradumus. Savulaik uzsākām ar makulatūras vākšanu, vēlāk pievienojām baterijas un tekstilu. Esam paveikuši labu darbu šajās kategorijās un nu aktualizēsim tieši videi bīstamo atkritumu – bateriju un mazās elektrotehnikas – atbilstošu šķirošanu. Kopā ar “Čē Čē Čempionātu” iegūstam arī plašāku kampaņas norises mērogu: šī sadarbība iezīmē jaunu posmu, kurā vides izglītība vairs nav tikai teorija, – tā kļūst par aizraujošu pieredzi, spēli un kopīgu atbildību,” stāsta Erta.
Arī “Čē Čē Čempionāts” vadītājs Agris Rencis uzsver, ka jauniešiem apkārtējās vides jautājumi ir svarīgi. “Par to esam pārliecinājušies jau 20 gadus, rīkojot “Čē Čē Čempionātu”. Tāpēc īpaši priecājamies, ka ČČČ draugu pulkam pievienojusies “Zaļā josta”. Mūsu mērķis ir veicināt bērnos kritisko domāšanu, empātiju, radošumu un stiprināt komandas sadarbību — tās ir arī prasmes, kas palīdz izprast apkārtējās vides problēmas un dažādu procesu ietekmi uz dabu. Turklāt apkārtējās vides jautājumus nevar atrisināt vienatnē — tikai sadarbojoties un pieejot tiem radoši,” teica Rencis.
Baterijas un mazā elektronika – kāpēc tām nav jānonāk sadzīves atkritumos
Šogad kampaņas uzmanības centrā ir bateriju un mazās elektrotehnikas šķirošana. Par šādu elektrotehniku uzskatāmas tādas ierīces, ko izmēra ziņā var ievietot skolēna mugursomā: nokalpojušus viedtālruņus un viedpulksteņus, spēļu konsoles, ārējās uzlādes akumulatorus un vadus, kā arī citas ikdienā lietotās sadzīves ierīces. Ar precīzu nododamo iekārtu sarakstu var iepazīties šajā tīmekļa vietnē https://tirailatvijai.lv/konkursi/mazas-elektronikas-vaksanas-konkurss-2025-2026/.
Saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības datiem bateriju un mazās elektrotehnikas atkritumi šobrīd ir viens no lielākajiem vides aizsardzības izaicinājumiem. Latvijā ik gadu pārstrādei tiek nodotas aptuveni 350 tonnas izlietotu bateriju, kas ir vien ap 45 % no visa tirgū novietotā apjoma.
Arī nolietoto elektroiekārtu apjoms Latvijā pārsniedz 4 000 tonnu gadā, un apmēram trešdaļu no tā veido tieši mazā sadzīves elektronika – mobilie telefoni, rotaļlietas, vadi, lādētāji un citas nelielas ierīces, kas bieži vien “pazūd” starp citiem atkritumiem.
“Šādu objektu nepareiza apsaimniekošana rada būtisku vides piesārņojuma risku. Baterijās un elektronikā esošie smagie metāli – svins, kadmijs, dzīvsudrabs un citi – var nonākt augsnē un ūdenī, radot ilgtermiņa piesārņojumu. Arī atkritumu apsaimniekošanā – pagalma konteinerā vai atkritumu izvešanas mašīnās, vai uz šķirošanas līnijas – pastāv augsts uzliesmošanas risks, ja baterijas un akumulatori sakarst vai nonāk presē. Vienlaikus der atcerēties, ka šie materiāli ir arī vērtīgu resursu avots – tajos atrodamas retzemju vielas: zelts, varš un alumīnijs, ko var atkārtoti izmantot jaunu produktu ražošanā, tāpēc pareiza šķirošana un nodošana pārstrādei nozīmē ne tikai tīrāku vidi, bet arī iespēju samazināt dabas resursu patēriņu,” saka “Zaļās jostas” vides izglītības eksperte.
Jauns formāts un Gruža kauss
Šogad “Tīrai Latvijai” ir jauns kampaņas vēstnesis – Gruzis –, kurš jauniešiem sociālajos tīkos un klātienes pasākumos stāstīs par aktuālo vides pratības jomā. Par Gruža kausu sacentīsies 1.–12. klašu skolēni divās līgās: Izlietoto bateriju vākšanas līgā un Mazās elektrotehnikas vākšanas līgā. Savukārt pirmsskolas izglītības iestādes aicinātas pieteikties Gruža junioru kausā un vākt izlietotās baterijas.
Kampaņas norise plānota no šā gada 4. novembra līdz 2026. gada 13. martam, noslēdzoties ar klātienes apbalvošanas ceremoniju “Čē Čē Čempionāta” finālā, kurā tiks pasniegtas arī vērtīgas balvas no kampaņas partneriem – “SensusLab”, “LIDL Latvija” un “VEF Rīga”.
Iepazīties ar kampaņas nolikumu, kā arī reģistrēties dalībai no 4. novembra var kampaņas tīmekļa vietnē “tirailatvijai.lv”. Ja ir jautājumi par konkursu, tos var sūtīt uz konkurss@tirailatvijai.lv.
Līdzīgi raksti
-
Vakcinācija pret gripu – visefektīvākais veids, kā pasargāt sevi šajā sezonā
-
Remontdarbu dēļ Tukuma līnijā posmā Majori–Sloka vilciena pasažierus pārvadās arī ar autobusiem
-
Arī Tukumā un Kandavā varēs nodot vecās riepas
-
Sievietes uzņēmējas no Tukuma pilsētas un novada aicinātas piedalīties pētījumā
-
Vēl var paspēt nobalsot par novadniekiem – konkursa «Sējējs» nominantiem
Nav vēl komentāru.