Kā pasargāt dārzus no salnas postījumiem

Tas, protams, uztrauc dārzkopjus. Kaut arī šis pavasaris nav bijis tik silts, kā iepriekšējais, kad viss bija sazaļojis un saplaucis gandrīz vienlaicīgi un uznāca ne tikai salnas, bet kārtīgs sals, tomēr arī pašlaik salnas dārzos var nodarīt diezgan ievērojamu postu: zied ķirši, plūmes, bumbieri. Laukā izstādīti kāposti, puravi, selerijas, dažam sadīguši agrie kartupeļi, bietes, burkāni, pumpurus raisa vīnkoki, ziedēt sāk krūmmellenes, laukā dobē izstādītas asteres, bet agro šķirņu peonijas jau savus pumpurus ir pacēlušas vairāk nekā 20 cm no zemes, arī lilijas paspējušas krietni vien pacelties virs zemes un to dzinumi ir jutīgi pret salnām. Meklējot iespējas, kā vislabāk savus dārzus varētu pasargāt no salnām, vērsāmies pēc padoma pie dārzkopības konsultantiem, dārzniekiem, agronomiem, firmu pārstāvjiem. Uzzinājām gan jau gadiem lietotus, pārbaudītus paņēmienus, gan arī vienu otru jaunāku, kuru ir vērts izmēģināt.

Ko pret salnām var nopirkt veikalā

Daudzus ir saintriģējis jaunais preparāts «Greenstim», ko piedāvā firma «Agrimatco». Vairāk par to informāciju sniedza agronome konsultante Ilze Apenīte: ”Šis preparāts satur glicīnu betaīnu, kas ir aminoskābe, izdalīta no cukurbietēm. Smidzinājums ar «Greenstim» uzlabo šūnu izturību stresa apstākļos: salnas laikā, arī kad ir pārāk augsta temperatūra, sausums, augsta sāļu koncentrācija. Lai augus pasargātu no salnām, «Greenstim» lieto, smidzinot uz lapām, ziediem, pumpuriem 24 stundas pirms prognozētā sala. Pēc smidzināšanas iedarbība ilgst līdz pat trim nedēļām. Ar šādu smidzinājumu var arī uzlabot kalcija apriti augā. Īpaši tas varētu noderēt karstā laikā, kad traucēta kalcija uzņemšana tomātiem, kad dažkārt redzam, ka plaisā augļi, tiem piemetas melnā puve. «Greenstim» lieto arī lielākiem augļu kokiem piecus līdz septiņus kilogramus, bet ogu kultūrām divus līdz četrus kilogramus uz hektāra (ūdens daudzums 250 līdz 1000l/ha). Arī te smidzināšanas efekts saglabājas divas, trīs nedēļas.”

Skaidro uzņēmuma «Silja» tirdzniecības pārstāve Kurzemē Līga Stepe: ”Mūsu uzņēmums piedāvā mēslojumu «Atlanta», kas ir paredzēts augiem stresa apstākļos, tas satur kāliju un varu. Mēslojums it kā padara stādus spēcīgākus, norūda. Vēl salnu laikā noderētu arī grīners. Tas ir humīnvielu koncentrāts, kas uz augiem jāsmidzina. Vēl mums ir dūmu sveces gan siltumnīcām, gan, kuras var izmantot dārzā. Bet salnām vēl noderētu arī agrotīkli. Diemžēl Tukuma pusē mums veikala nav, tuvākie ir Kuldīgā, Tīrainē. Sadarbojamies ar pakomatu «Omnia» un tādējādi sūtam preces klientiem.”

Uzņēmuma «A.M. Ozoli» pārstāvis Reinis Apsāns pastāstīja, ka pamatā cīņai ar salnām piedāvā agrotīku. Vēl piedāvājumā esot pretsalnu sistēmas, bet tās esot diezgan dārgs prieks, ko izmanto profesionālā līmenī. Tā ik pa brīdim ar impulsu izsmidzina ūdens daudzumu. Ja izveidojas mīnus grādi, ziedi iesalst, tiem izveidojas ledus kārtiņa apkārt. Ja neuznāk mīnus grādi, tad vienalga ap augu izveidojas nedaudz siltāks klimats. Šādas iekārtas visbiežāk uzstāda krūmmellenēm, augļu dārzos.”

Mums vistuvākā dārzkopības veikala «Kurzemes sēklas» valdes priekšsēdētājs Andris Kiršentāls piedāvāja agrotīklus un pretsalnu sveces. ”Kaut kā jāglābj ir tas dārza lolojums, varam, piemēram, plēves siltumnīcā salikt kannas ar ūdeni. Mēs savās siltumnīcās sedzam stādījumus ar agrotīklu, var izmantot kādu elektrisko gaisa sildītāju, bet tas iznāk padārgi. Var dedzināt salmus, laistīt. Pieredze māca, ka tas ir izdarāms – stādījumus var nosargāt,” teica A. Kiršentāls.

Par «Greenstim» un baldariāna ziedu izvilkumu

Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centra dārzkopības eksperts Māris Narvils kā efektīvāko min līdzekli «Greenstim», kas darbojas divas, trīs nedēļas vēl pēc izsmidzināšanas: ”Protams, viss atkarīgs no tā, cik stipras būs salnas. Ja tās ir mīnus divu, trīs grādu robežās, tad, apsmidzinot augus, «Greenstim» var pasargāt ražu.”

