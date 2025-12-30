Jau šovakar – orientēšanās Pūrē

Citi notikumi vēl vecajā un pirmās sportiskās aktivitātes Jaunajā gadā
Volejbols
Novada čempionāta spēle dāmām
- decembrī 19.30 Pūres sporta hallē notiks novada sieviešu volejbola čempionāta spēle: SK «Pūre» 1 – «Sēme».
Basketbols
RBL spēle Jaunpilī
- decembrī 20.00 Jaunpils sporta namā notiks Reģionālās basketbola līgas spēle: BK «Jaunpils» – BK «ODS».
Jaunpils dāmas pret dobelniecēm
- janvārī 19.30 Jaunpils sporta namā notiks sieviešu basketbola čempionāta spēle: «Jaunpils» – «Dobele».
Galda spēles
Smārdes galda tenisa čempionāta 4. posms
- janvārī 19.00 Smārdes skolas sporta zālē notiks galda tenisa čempionāta 4. posms.
Orientēšanās
Treniņu miniseriāls «SilvaRog»
No 3. janvāra 10.00 līdz 4. janvāra 17.00 atpūtas kompleksā «Sveikuļi» notiks rogaininga treniņu miniseriāla «SilvaRog 25/26» 2. kārta.
Līdzīgi raksti
-
Autovadītāju ievērībai: sniegs, putenis un apledojums daudzviet valstī apgrūtina braukšanu; strādā 196 ziemas tehnikas vienības
-
Meklē Jaunpils pagasta iedzīvotāju
-
Divas dienas – stipri pūtīs
-
Ziemassvētku dievkalpojumi novada Dievnamos
-
«Aizved mani!» – “Uzņēmēji mieram” uzsāk ziedojumu kampaņu ievainoto Ukrainas karavīru evakuācijai no frontes
Nav vēl komentāru.