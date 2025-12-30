Aktuāli

Jau šovakar – orientēšanās Pūrē

Šovakar, 30. decembrī 17.00 Pūres pasta laukumā tiks dots starts Vecgada orientēšanās skrējienam. Reģistrēšanās – no 16.30.

Citi notikumi vēl vecajā un pirmās sportiskās aktivitātes Jaunajā gadā

Volejbols

Novada čempionāta spēle dāmām

  1. decembrī 19.30 Pūres sporta hallē notiks novada sieviešu volejbola čempionāta spēle: SK «Pūre» 1 – «Sēme».

Basketbols

RBL spēle Jaunpilī

  1. decembrī 20.00 Jaunpils sporta namā notiks Reģionālās basketbola līgas spēle: BK «Jaunpils» – BK «ODS».

Jaunpils dāmas pret dobelniecēm

  1. janvārī 19.30 Jaunpils sporta namā notiks sieviešu basketbola čempionāta spēle: «Jaunpils» – «Dobele».

Galda spēles

Smārdes galda tenisa čempionāta 4. posms

  1. janvārī 19.00 Smārdes skolas sporta zālē notiks galda tenisa čempionāta 4. posms.

Orientēšanās

Treniņu miniseriāls «SilvaRog»

No 3. janvāra 10.00 līdz 4. janvāra 17.00 atpūtas kompleksā «Sveikuļi»  notiks rogaininga treniņu miniseriāla «SilvaRog 25/26» 2. kārta.

 

