Izkrāpj naudu, sūtot ziņas par it kā izdarītu pārkāpumu

Šī gada 1. jūnijā kāds vīrietis Jēkabpilī saņēmis īsziņu uz savu telefonu, kurā norādīta saite uz it kā CSDD mājaslapu par naudas soda apmaksu. Vīrietis uzspiedis uz norādītās saites, pēc kā ievadījis prasītos internetbankas datus, pēc kā konstatējis, ka no viņas bankas konta ir izkrāpti naudas līdzekļi 4500 eiro apmērā.

Šī gada 1. jūnijā Dobeles novadā, Krimūnu pagastā kāda sieviete saņēma īsziņu uz savu telefonu, kurā norādīta saite uz it kā CSDD mājaslapu par naudas soda apmaksu. Uzspiežot uz šīs saites un veicot turpmākās norādītās darbības, sieviete konstatējusi, ka no viņas bankas konta ir izkrāpti naudas līdzekļi vairāk kā 1200 eiro apmērā.

Šī gada 8. jūnijā Bauskas novadā, Mežotnes pagastā kāds vīrietis saņēma identisku īsziņu kā iepriekšminētajos gadījumos un veica līdzīgas darbības, pēc kā konstatējis, ka no viņa bankas konta ir izkrāpti naudas līdzekļi 1300 eiro apmērā.

Šī gada 9. jūnijā Jelgavā kāda sieviete arī saņēmusi īsziņu no it kā CSDD, pēc kā veikusi identiskas darbības, pēc kā konstatējusi, ka no viņas bankas konta ir izkrāpti naudas līdzekļi 3000 eiro apmērā.

Šī gada 15. jūnijā Dobeles novadā, Augstkalnes pagastā, Augstkalnē kāda sieviete arī saņēmusi īsziņu it kā no CSDD, pēc uzspiedusi uz norādītās saites, veikusi prasītās darbības, pēc kā konstatējusi, ka no viņas bankas konta ir izkrāpti naudas līdzekļi vairāk kā 400 eiro apmērā.

Papildus padomus iedzīvotājiem, kā pasargāt sevi no krāpniekiem, varat smelties mājaslapā manadrosiba.lv, sadaļā krāpšanas.