Eiropas sporta nedēļā – nakts orientēšanās Engurē

Septembrī visā Latvijā norisināsies Eiropā plaši atzīta iniciatīva – Eiropas Sporta nedēļa, kas šogad noritēs jau desmito gadu. Ar sportiskām aktivitātēm sabiedrība tiek aicināta ikdienā vairāk iesaistīties fiziskās aktivitātēs, uzlabot kustību ieradumus un iepazīt sportošanas prieku. Eiropas Sporta nedēļas kulminācija jau ierasti notiks no 23. līdz 30. septembrim, piedāvājot daudzveidīgu pasākumu programmu dažādām vecuma grupām, interesēm un fiziskās sagatavotības līmeņiem. 

Kopš 2015. gada šī kampaņa Latvijā pulcējusi vairākus simtus tūkstošu dalībnieku, un 2025. gadā tā svin savu nozīmīgo jubileju – 10 gadus kustībā.

Eiropas Sporta nedēļa sāksies ar vienu no jau tradicionāliem piedzīvojumiem – Latvijas Orientēšanās nakti, kas 19. septembrī vienlaikus norisināsies 21 vietā visā Latvijā, to skaitā Engurē (reģistrēšanās pie kultūras nama no  18:30, karšu saņemšanu – 19:00 un starts – 20/00. Pasākuma noslēgumā norisināsies loterija, kurā visi dalībnieki varēs laimēt balvas no pasākuma atbalstītājiem. Reģistrācija Latvijas orientēšanās naktij būs iespējama tiešsaistē līdz 15. septembra plkst. 23:59. Vairāk informācijas: https://rogaining.lv/onakts/)

Jau nākamajā dienā, 20. septembrī, RIMI Olimpiskajā centrā, Rīgā, notiks #BeActive Ģimeņu spēles – īpaši ģimenēm veltīts notikums ar sacensībām, stafetēm un daudzveidīgām aktivitātēm, kas veicina kopā būšanas prieku un kustību.

 

  1. septembrī visā Latvijā notiks #BeActive Day, kuras laikā sporta un fitnesa klubi atvērs durvis bezmaksas treniņiem un konsultācijām vairāk nekā 90 vietās visā valstī.

 

Eiropas Sporta nedēļas izskaņā paredzēti vairāki spilgti notikumi:

  • septembrīSalaspils sporta namā norisināsies #BeActive Zumba nakts.
  • septembrīarī tiks atzīmēta Eiropas skolu Sporta diena, kas vieno skolēnus visā Eiropā.
  • septembrīĒrgļos notiks tūkstošiem apmeklētāju iemīļotais #BeActive pārgājiens ar trim ainaviskām distancēm.
  • Tajā pašā dienā Rīgā, Siguldā, Valmierā, Ventspilī un Liepājā notiksNakts peldējums – unikāls piedzīvojums ar īpašu atmosfēru, gaismas efektiem un mūziku.

 

Visi Eiropas Sporta nedēļas pasākumi būs atrodami vietnē www.beactive.lv, kur ikviens – sporta klubi, sporta federācijas, mācību iestādes, pašvaldības un citi interesenti – aicināti pievienot savus pasākumus.

