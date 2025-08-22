Eiropas sporta nedēļā – nakts orientēšanās Engurē

Kopš 2015. gada šī kampaņa Latvijā pulcējusi vairākus simtus tūkstošu dalībnieku, un 2025. gadā tā svin savu nozīmīgo jubileju – 10 gadus kustībā.
Eiropas Sporta nedēļa sāksies ar vienu no jau tradicionāliem piedzīvojumiem – Latvijas Orientēšanās nakti, kas 19. septembrī vienlaikus norisināsies 21 vietā visā Latvijā, to skaitā Engurē (reģistrēšanās pie kultūras nama no 18:30, karšu saņemšanu – 19:00 un starts – 20/00. Pasākuma noslēgumā norisināsies loterija, kurā visi dalībnieki varēs laimēt balvas no pasākuma atbalstītājiem. Reģistrācija Latvijas orientēšanās naktij būs iespējama tiešsaistē līdz 15. septembra plkst. 23:59. Vairāk informācijas: https://rogaining.lv/onakts/)
Jau nākamajā dienā, 20. septembrī, RIMI Olimpiskajā centrā, Rīgā, notiks #BeActive Ģimeņu spēles – īpaši ģimenēm veltīts notikums ar sacensībām, stafetēm un daudzveidīgām aktivitātēm, kas veicina kopā būšanas prieku un kustību.
- septembrī visā Latvijā notiks #BeActive Day, kuras laikā sporta un fitnesa klubi atvērs durvis bezmaksas treniņiem un konsultācijām vairāk nekā 90 vietās visā valstī.
Eiropas Sporta nedēļas izskaņā paredzēti vairāki spilgti notikumi:
- septembrīSalaspils sporta namā norisināsies #BeActive Zumba nakts.
- septembrīarī tiks atzīmēta Eiropas skolu Sporta diena, kas vieno skolēnus visā Eiropā.
- septembrīĒrgļos notiks tūkstošiem apmeklētāju iemīļotais #BeActive pārgājiens ar trim ainaviskām distancēm.
- Tajā pašā dienā Rīgā, Siguldā, Valmierā, Ventspilī un Liepājā notiksNakts peldējums – unikāls piedzīvojums ar īpašu atmosfēru, gaismas efektiem un mūziku.
Visi Eiropas Sporta nedēļas pasākumi būs atrodami vietnē www.beactive.lv, kur ikviens – sporta klubi, sporta federācijas, mācību iestādes, pašvaldības un citi interesenti – aicināti pievienot savus pasākumus.
