Aktuāli

Divas dienas – stipri pūtīs

Kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, šodien un rīt, 27. un 28. decembrī pūtīs spēcīgs vējš, jo īpaši piekrastes rajonos.

ntz.lv 27.12.2025 0

27. decembrī dienas vidū ziemeļrietumu, ziemeļu vējš rietumu un centrālajos rajonos pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 m/s, bet vakarā piekrastes rajonos vēja brāzmas sasniegs arī 25-28 m/s. Vējš pakāpeniski sāks pierimt vien svētdien dienas otrajā pusē.

Nav vēl komentāru.

Pievieno komentāru

Līdzīgi raksti