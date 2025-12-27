Divas dienas – stipri pūtīs

27. decembrī dienas vidū ziemeļrietumu, ziemeļu vējš rietumu un centrālajos rajonos pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 m/s, bet vakarā piekrastes rajonos vēja brāzmas sasniegs arī 25-28 m/s. Vējš pakāpeniski sāks pierimt vien svētdien dienas otrajā pusē.
