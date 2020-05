Ārkārtas sēdē izskata domes izpilddirektores atlūgumu /PAPILDINĀTS 14.30/

Ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā bija tikai viens jautājums – izbeigt darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības izpilddirektori Daci Lebedu. Tiesa, viedokļi par to, kurš tad īsti uzrakstījis iesniegumu par atbrīvojumu no darba, domes sēdē dalījās.

Atlūgums pēc domes priekšsēdētāja iniciatīvas

Tā kā normatīvie akti paredz, ka tikai dome ieceļ vai atbrīvo izpilddirektoru, arī šajā gadījumā par izpilddirektores atbrīvošanu bija jālemj deputātiem. Kā sēdē skaidroja pašvaldības vadītājs Normunds Rečs, šodien, 29. maijā, saņemts D. Lebedas iesniegums par to, ka viņa vēlas izbeigt darba tiesiskās attiecības pēc savstarpējas vienošanās, līdz ar to viņas pēdējā darba diena būs 3. jūnijā. Tiesa, kad deputāts Mārtiņš Limanskis vaicāja Dacei Lebedai, kas mainījies kopš 27. maija, kad bijusi domes sēde un kad vēl nekas neesot liecinājis par šādu rīcību, viņa atzina, ka nebija plānojusi pārtraukt darba attiecības, taču tā kā esot pieradusi runāt godīgi, skaidroja, ka šorīt tikusi ieaicināta domes priekšsēdētāja kabinetā. Ticis piedāvāts – vai nu tiek parakstīta vienošanās, vai arī ārkārtas sēdē šis jautājums tikšot izskatīts citādāk, tāpēc vienošanos parakstījusi, jo “labi apzinoties spēku samēru”. D. Lebeda atzina, ka ir daudz uzdevumu, kas jāveic: “Jāstrādā pie jaunā nolikuma, notiek administratīvi teritoriālā reforma, tāpēc, iespējams, ka, atsakoties parakstīt vienošanos, tiks aizkavēta daudz lielāku lietu virzība – zinām, ka notiek izmaiņas kapitālsabiedrībās, notiek Tukuma slimnīcas izvērtēšana, tāpēc akceptēju vadības izvirzīto piedāvājumu. Esmu loģiski domājoša un saprotu, kāds ir spēku pārsvars.”

Uz M. Limanska vairākkārt uzdoto jautājumu, kurš sagatavojis iesniegumu, kas tika iedots D. Lebedai parakstīšanai, sākotnēji domes priekšsēdētājs Normunds Rečs atrunājas ar vārdiem – “kāda starpība”, bet pēc tam atzina, ka tieši viņš šo dokumentu ir sagatavojis.

Ja iesniegums nebūtu parakstīts?!

To, kas notiktu, ja D. Lebeda iesniegumu nebūtu parakstījusi, ārkārtas sēdē atklāja deputāte Daiga Reča, sakot, ka arī runās godīgi un ka viņi nekad neesot Dacei uzticējušies – varbūt politiskās piederības dēļ, jo bijušas indikācijas, ka informācija “tiekot nopludināta”. Vēl D. Reča atzina, ka ticis rūpīgi vērtēts izpilddirektores darbs un ja vienošanās par darba attiecību pārtraukšanu nebūtu panākta, tad visi tiktu informēti par viņas neprasmi strādāt, neprasmi vadīt, kā arī to, ko jutuši visi desmit [pozīcijas] deputāti, – ka domes priekšsēdētājam ļoti daudz nācies teikt priekšā izpilddirektorei, kas jādara. Lai arī pēc šīs runas D. Reča publiski atzina, ka ir gatava iedot “alternatīvo” dokumentu, kas opozīcijai netika nosūtīts, taču, kad M. Limanskis par to vaicāja vēlreiz, jo gribēja dzirdēt iemeslus, kāpēc šodien nonākuši pie šāda lēmuma, deputāte atteica, ka to nedos, jo tas esot viņu sagatavotais dokuments. Savukārt uz L. Reimates jautājumu, vai iespējams minēt kaut dažus faktus no tā, ko izpilddirektore nav izdarījusi, N. Rečs atzina, ka šādos gadījumos esot labāk teikt vai nu labu, vai neko, bet viņš varot paskaidrot vispārīgi, ka ar izpilddirektori nav izveidojusies sadarbība. Balsojot par lēmuma projektu, vairākums (9 deputāti, sēdē nepiedalījās Agnese Ritene) nobalsoja par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Pret balsoja opozīcijas deputāti Ludmila Reimate, Liene Bēniņa, Jānis Rosickis, Artis Jomerts, Mārtiņš Limanskis un Sergejs Kovaļovs, bet balsojumā nepiedalījās Modris Liepiņš.

Par izpilddirektora amatu lems pirmdien

Jau pēc sēdes mēs interesējāmies, vai uz izpilddirektora amatu tiks rīkots konkurss, N. Rečs skaidroja, ka par to tikšot lemts pirmdiena, 1. jūnijā. Savukārt vaicāts, vai uz šo amatu pretendē Iveta Čivčiša (Pašvaldību vēlēšanās kandidēja partijas «No sirds Latvijai» sarakstā. – Red.), viņš teica, ka šo jautājumu nekomentēs.

Sazinājāmies arī ar Ivetu Čivčišu, SIA «Jūrmalas siltums» projektu vadītāju, un interesējāmies, vai viņa gatavojas izpilddirektora amatam Tukuma novada domē – vai tikusi tam uzrunāta, I. Čivčiša skaidroja, ka viņa šim amatam neesot uzrunāta, taču, ja tas notiks – domāšot, savukārt – ja tiks rīkots konkurss, viņa tajā noteikti piedalīsies.