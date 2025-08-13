Aicina un Ģimenes dienu SAC «Rauda»

Tāpat varēs tikties ar darbiniekiem, iepazīt centru un tā apkārni, noskatīties teatrālu uzvedumu un tā tālāk. Ģimenes diena būs 23. augustā no 10.00 līdz pat 19.00. Papildus informācija: 23371825 (Kultūras pasākumu organizatore).
