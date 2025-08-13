Aktuāli

Aicina un Ģimenes dienu SAC «Rauda»

Nākamajā nedēļas nogalē, 23. augustā, būs tradicionālā un sirsnīgā Ģimenes diena SAC «Rauda». Tā ir iespēja baudīt vasarīgo laiku kopā ar tuviniekiem un priecāties par kolektīvu priekšnesumiem.

Tāpat varēs tikties ar darbiniekiem, iepazīt centru un tā apkārni, noskatīties teatrālu uzvedumu un tā tālāk.  Ģimenes diena būs 23. augustā no 10.00 līdz pat 19.00. Papildus informācija: 23371825  (Kultūras pasākumu organizatore).

