Aicina soļot par savu pilsētu!

Mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku, lai katrs pārstāvētu savu pilsētu un palīdzētu tai kļūt par vienu no aktīvākajām Eiropas Mobilitātes nedēļā. Tas nav tikai aicinājums vairāk kustēties savai labsajūtai – tā ir lieliska iespēja atbalstīt savu pilsētu!
Kā piedalīties izaicinājumā. Piedalīties ir vienkārši un pieejami ikvienam.
- Vispirms lejupielādē lietotni Walk15, ja vēl to neesi izdarījis: https://onelink.to/walk15app
- Pēc tam pievienojies izaicinājumam, noklikšķinot uz šīs saites: https://walk15.app/challenge/code/EMW2025.
Izvēlies savas pilsētas komandu un sāc krāt soļus! Katru dienu soļojot, tu sniegsi savu ieguldījumu pilsētas kopējos rezultātos. Pēc izaicinājuma noslēguma, kad Eiropas Mobilitātes nedēļa būs galā, mēs paziņosim pašas aktīvākās pilsētas!
Soļu skaitīšana sāksies automātiski 16. septembrī un turpināsies līdz 22. septembrim.
