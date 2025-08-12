Aicina nominēt “Latvijas Gada skolotājs” balvas pretendentus

“Latvijas Universitāte kā līdere pedagogu sagatavošanā pērn aizsāka “Latvijas Gada skolotājs” balvas tradīciju, lai godinātu izcilus skolotājus un skolu personālu no visas Latvijas. Balva ir sabiedrības atzinība un pateicība talantīgiem pedagogiem, kas aug paši un palīdz augt citiem, skolotājiem, kuriem rūp līdzcilvēki, kopienas un valsts. Ceļš uz izcilību sākas ar labu izglītību un iedvesmojošu piemēru, tāpēc balva kalpo arī kā motivācija jauniešiem izvēlēties godājamo skolotāja profesiju,” uzsver LU rektors un balvas žūrijas komisijas priekšsēdētājs prof. Gundars Bērziņš.
Balvai iespējams izvirzīt pirmsskolu un vispārizglītojošo skolu skolotājus un skolu komandas. Konkursa nolikums un nominācijas kārtība atrodama tīmekļvietnē www.lu.lv.
“Līdz ar “Latvijas Gada skolotājs” balvas iedibināšanu pērn ir aizsākta jauna, skaista tradīcija, ar kuru godinām izcilus skolotājus un paužam pateicību par viņu darbu, atdevi un iedvesmojošo piemēru – gan kolēģiem, gan audzēkņiem, kuri vēl tikai domā par savu nākotnes profesiju. Esmu pateicīga Latvijas Universitātei, kas šo tradīciju ir izveidojusi un kopā ar atbalstītājiem apņēmusies to turpināt arī šogad. Aicinu ikvienu visā Latvijā izmantot šo iespēju un izvirzīt balvai skolotāju, kas ir pelnījis mūsu atzinību un pateicību,” norāda izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde.
Pieteikumus LU var iesniegt izglītības iestāde vai izglītības pārvalde, ņemot vērā sabiedrības pārstāvju, vecāku, skolēnu vai kolēģu ieteikumus. LU gaidīs pieteikumus sekojošās 11 individuālās nominācijās: “Gada pirmsskolas skolotājs”; “Gada sākumizglītības skolotājs”; “Gada dabaszinātņu skolotājs”; “Gada matemātikas skolotājs”; “Gada tehnoloģiju skolotājs”; “Gada sporta un veselības skolotājs”; “Gada latviešu valodas un literatūras skolotājs”; “Gada svešvalodas skolotājs”; “Gada vēstures skolotājs”; “Gada sociālo zinību skolotājs”; “Gada kultūras un mākslas skolotājs”. Savukārt komandu balvām aicina izvirzīt “Gada skolas vadības komandu” un “Gada skolas atbalsta komandu”. Balvai drīkst atkārtoti nominēt arī skolotājus un komandas, kas tika pieteikti balvai pagājušajā gadā, bet to nesaņēma.
Konkursa komisiju vada LU rektors prof. Gundars Bērziņš un tajā darbojas LU vadošie eksperti pedagoģijā un skolvadībā, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) deleģēts pārstāvis, kā arī pieaicināti nozaru eksperti. Konkursa komisija pieņem lēmumus, atklāti balsojot ar klātesošo balsu vairākumu.
Uzvarētāju atlasē LU ņem vērā sekojošus kritērijus: mācīšanas kvalitāte; inovatīvu metožu ieviešana mācīšanas procesā; emocionālais atbalsts un attiecības ar skolēniem; darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām (gan mācīšanās grūtībām, gan apdāvinātiem kādā jomā); sadarbība ar nozari un kolēģiem, kā arī audzēkņu vecākiem; iesaiste profesionālajās asociācijās; metodiskais darbs un starptautiskā sadarbība; ieguldījums vietējās kopienas (ārpus skolas) dzīvē.
Svinīgo balvu pasniegšanas ceremoniju varēs vērot ReTV televīzijā 15. novembrī plkst. 22.00, ar atkārtojumiem 16. novembrī un 22. novembrī plkst. 11.00.
Balvu organizē LU un LU fonds sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī citām valsts iestādēm un pašvaldību institūcijām, pedagogu profesionālajām biedrībām, nevalstiskajām organizācijām, nozaru ekspertiem, uzņēmējiem, mecenātiem, citu balvu pedagogiem organizatoriem.
Balvu “Latvijas Gada skolotājs” atbalsta “MikroTik”. Stipendiju fondu nodrošina LU fonda mecenātu – uzņēmuma “Lightguide” un citu ziedojumi.
Par “Latvijas Gada skolotājs” balvu
LU balva “Latvijas Gada skolotājs” tiek pasniegta kopš 2024. gada. Visi tās laureāti saņem mākslinieces Andas Munkevicas veidoto stikla balvu “Zinību spārni” un LU fonda mecenātu sarūpētās izcilības stipendijas – individuālo nomināciju uzvarētāji – 1000 eiro apmērā katrs, savukārt katra komanda – 2000 eiro. Ar “Latvijas gada skolotājs 2024” uzvarētājiem un nominantiem var iepazīties: https://www.lu.lv/sadarbiba/latvijas-gada-skolotajs-2024/
