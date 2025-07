Aicina būs uzmanīgiem un neiegādāties viltotus medikamentus

Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā, aizvien biežāk tiek konstatēti gadījumi, kad iedzīvotāji iegādājas viltotus farmācijas produktus, bieži vien neapzinoties šo preču izcelsmi vai sastāvu. Šādi produkti var būt neefektīvi, toksiski vai saturēt nepārbaudītas un nesertificētas vielas, radot tiešu kaitējumu veselībai. Kampaņas mērķis ir veicināt izpratni par šiem riskiem un uzsvērt katra iedzīvotāja atbildību par savu un līdzcilvēku drošību.

Kā pasargāt sevi un citus

Lai sevi pasargātu, iedzīvotājiem ir jābūt vērīgiem un atbildīgiem. Medikamenti vienmēr jāiegādājas tikai no reģistrētām aptiekām, tostarp tiešsaistē – tikai no oficiāli licencētām platformām, kuru sarakstu publicē Zāļu valsts aģentūra. Pirms zāļu lietošanas būtiski ir pārbaudīt to iepakojumu, meklējot drošības elementus, piemēram, aizzīmogojumu, derīguma termiņu un ražotāja nosaukumu.

Ja zāles izskatās, smaržo vai garšo citādāk, nekā ierasts, tās nekavējoties jāpārtrauc lietot un jāsazinās ar farmaceitu vai ārstu. Latvijā visas recepšu zāles tiek pārbaudītas aptiekā caur valsts verifikācijas sistēmu, taču, ja rodas šaubas, farmaceitam ir iespēja pārbaudīt konkrēto iepakojumu atkārtoti.

Iedzīvotāji tiek aicināti uzmanīties no pārlieku vilinošiem piedāvājumiem internetā, īpaši sociālajos tīklos, kur tiek solīti brīnumlīdzekļi “bez receptes” vai “100% dabīgi” preparāti par aizdomīgi zemu cenu. Pirms jebkādu jaunu medikamentu vai uztura bagātinātāju lietošanas vienmēr ir svarīgi konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu.

Par jebkādiem aizdomīgiem produktiem vai pārdošanas vietām iedzīvotāji aicināti ziņot farmaceitam, ārstam vai Zāļu valsts aģentūrai. Visa informācija par to, kā pasargāt sevi no viltojumiem un kāda ir to bīstamība, pieejama tīmekļvietnē www.viltotarealitate.lv.

Veikta aptauja

Latvijas Republikas Patentu valdes pasūtījuma veica pētījumu kompānija Kantar laikā no 2025. gada 8. līdz 10. jūlijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem.

Saskaņā ar aptaujas datiem, 80,9% Latvijas iedzīvotāju norāda, ka neiegādātos viltotus medikamentus vai uztura bagātinātājus, ja tie būtu būtiski lētāki par orģinālu. Šādu atbildi biežāk sniegušas sievietes (81,99%) nekā vīrieši (79,74%). Tikai 4,8% respondentu atzīst, ka būtu gatavi iegādāties šādus produktus, savukārt 14,3% norāda, ka šajā jautājumā grūti pateikt vai nav konkrēta viedokļa.

Aptaujas dati arī liecina, ka 15,8% Latvijas iedzīvotāju pēdējā gada laikā ir personīgi saskārušies ar piedāvājumu iegādāties nezināmas izcelsmes (viltotus) medikamentus vai uztura bagātinātājus (piemēram, no privātpersonām, sociālajos medijos, internetā no vietnēm, kas nav licenzētas aptiekas vai nav iekļautas Zāļu valsts aģentūras sarakstā u.c.)

Vaicājot, kā iedzīvotāji rīkotos, sastopoties ar piedāvājumu iegādāties viltotu medikamentu vai uztura bagātinātāju, 15,7% atbildēja, ka informētu par to attiecīgās iestādes, 67% atteiktos, bet neziņotu tālāk. Tajā pašā laikā 14% atzīst, ka nezina, kā rīkotos, bet 19% izvēlētos šādu situāciju ignorēt.

Patentu valdes direktors Agris Batalauskis uzsver: “Fakts, ka 81% Latvijas iedzīvotāju skaidri norāda, ka neiegādātos viltotus medikamentus vai uztura bagātinātājus, ir pozitīvs signāls. Taču vienlaikus ir satraucoši, ka tikai 15,7% būtu gatavi aktīvi ziņot atbildīgajām iestādēm par krāpniecību, kamēr lielākā daļa atteiktos, bet neziņotu tālāk. Tas norāda uz sabiedrībā pastāvošu toleranci pret pārkāpumiem, kas īpaši bīstama tieši veselības aizsardzības jomā. Mūsu uzdevums ir panākt, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs apzinās: klusēšana šādās situācijās nozīmē risku ne tikai sev, bet arī līdzcilvēkiem. Tāpēc kampaņas laikā aicinām aktīvi iesaistīties, informēt un būt atbildīgiem – izvēloties tikai oriģinālus un drošus produktus.”