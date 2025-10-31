Remontdarbu dēļ Tukuma līnijā posmā Majori–Sloka vilciena pasažierus pārvadās arī ar autobusiem

Šajā laika periodā būs samazināts reisu skaits un vilcieni kursēs pēc jauna kustības grafika. Vienas stundas 15 minūšu laikā būs trīs vilciena reisi abos virzienos – viens vilciens no Rīgas līdz Tukumam, viens – no Rīgas līdz Slokai, kurā pasažierus posmā Majori–Sloka pārvadās ar autobusu, un vēl viens – no Rīgas līdz Majoriem. Vivi aicina savlaicīgi iepazīties ar jauno kustības sarakstu.
Šajā laikā atsevišķos reisos vilcieni no Rīgas Centrālās stacijas kursēs līdz pieturai Majori. Posmā no Majoriem līdz Slokai pasažierus pārvadās autobusi. Vivi lūdz ieplānot papildu laiku, jo grafiks var mainīties satiksmes, laika apstākļu vai tehnisku iemeslu dēļ.
Autobusiem Tukuma līnijā būs astoņas pieturas
Autobusa pieturas Majoros būs Lienes ielā, Dubultos – Zigfrīda Meierovica prospektā, Jaundubultos Tukuma virzienā pietura būs Dubultu prospektā, bet Rīgas virzienā – Strēlnieku prospektā, Pumpuros Tukuma virzienā pietura būs Dubultu prospektā, bet Rīgas virzienā – Strēlnieku prospektā, Mellužos – Mellužu prospektā, Asaros – Asaru prospektā, Vaivaros būs pieturvietās NRC ”Vaivari”, Asaru prospektā, savukārt Slokā atradīsies pie stacijas ēkas.
Autobusu reisi būs pieskaņoti vilcienu kustībai Majoru stacijā. Ja kavēsies vilciens, autobuss no pieturvietas izbrauks tikai pēc tā pienākšanas un pasažieru pārsēšanās. Savukārt, ja kavēsies autobuss, vilciens sagaidīs pasažierus, lai nodrošinātu ērtu pārsēšanos. Gan autobusi, gan vilcieni ir savstarpēji pieskaņoti un viens otru gaida, lai nodrošinātu ērtu un nepārtrauktu braucienu.
Vilcieni aties no citiem sliežu ceļiem
Pirms brauciena sākuma pasažieriem ir jāpārliecinās, no kura perona aties konkrētais vilciena reiss, jo vairāki sliežu ceļi remontdarbu dēļ būs slēgti.
Pieturvietā Priedaine elektrovilcieni uz Tukums II aties no pirmā sliežu ceļa, uz Majoriem – no otrā ceļa, bet uz Rīgu – no trešā ceļa. Pieturvietās Lielupe, Bulduri, Dzintari un Majori vilcieni Rīga–Tukums II abos virzienos aties no 1. sliežu ceļa, bet maršruta Rīga–Majori vilcieni abos virzienos aties no 2. sliežu ceļa. Pieturvietās Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, Asari un Vaivari vilcieni abos virzienos aties tikai no 1. sliežu ceļa. Pieturvietā Sloka vilcieni uz Tukums II aties no 1. sliežu ceļa, bet uz Rīgu – no 2. sliežu ceļa.
Autobusos nevarēs iegādāties biļetes un būs ierobežotas iespējas pārvadāt bērnu ratiņus
Braucienam autobusos būs derīgas iegādātās vilciena biļetes un to cena nemainīsies, taču autobusā biļeti nopirkt nevarēs. Vivi aicina tās iegādāties iepriekš – Vivi mājaslapā, Vivi Latvija mobilajā lietotnē, kasēs vai pie citiem biļešu tirgotājiem.
Autobusos nevarēs pārvadāt velosipēdus, bet Vivi iespēju robežās nodrošinās pārvadājumus vecākiem ar bērnu ratiņiem. Vienlaikus jāņem vērā, ka tie nav pielāgoti šādām vajadzībām, tāpēc pārvietošanās var būt neērta. Vivi aicina izmantot alternatīvu – vilcienu, kas aptuveni reizi stundā un 15 minūtēs kursēs uz/no Tukuma, vai reģionālo sabiedrisko transportu, kur šī iespēja ir nodrošināta. Ja tomēr nepieciešams doties ar Vivi organizēto autobusu, aicinām lūgt palīdzību autobusa vadītājam vai līdzcilvēkiem, lai palīdzētu ratiņus ienest vai iznest.
Remontdarbi tiek īstenoti vairākos posmos, un katrā no tiem paredzētie vilcienu kustības ierobežojumi atšķirsies. Visi iesaistītie plāno un organizē izmaiņas tā, lai pasažieri pēc iespējas mazāk izjustu neērtības. Grafiks var mainīties atbilstoši remontdarbu norisei, taču par visām izmaiņām pasažieri tiks savlaicīgi informēti.
Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.
Līdzīgi raksti
-
Arī Tukumā un Kandavā varēs nodot vecās riepas
-
Sievietes uzņēmējas no Tukuma pilsētas un novada aicinātas piedalīties pētījumā
-
Vēl var paspēt nobalsot par novadniekiem – konkursa «Sējējs» nominantiem
-
Vēl var pieteikties informātikas un loģiskās domāšanas izaicinājumā «Bebr[a]s»
-
Dzelzceļa remontdarbu laikā – vairākas izmaiņas autobusu kustībā
Nav vēl komentāru.