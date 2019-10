Leģendu nakts pasākumi

Pūres muižā

Leģendu nakts ietvaros durvis apmeklētājiem pirmo reizi vērs Pūres muiža un Šokolādes muzejs Pūrē, kas savu mājvietu radis Pūres muižas Spirta brūzī. Būs iespēja baudīt īpašu gaisotni un aizraujošus atmiņu stāstus, kas savijas ar mūsdienu dzīvi un dažādām aktivitātēm. To visu papildinās šokolāde un tās burvīgais aromāts. Programmā: 18.00-23.00 Pūres muižas ēkas atjaunotās daļas apskate. 18.00-22.30 – foto orientēšanās komandām pa 4 cilvēkiem (sākuma punkts Pūres muižā). Līdzi lukturīši un uzlādēti telefoni, jo būs nepieciešama kamera. 19.00-21.00 Šokolādes muzejā Pūrē atmiņas stāstos dalīsies uzņēmējs Aivars Žimants. 18.00 un 22.00 Šokolādes muzeja Pūrē meistarklasē lielās šokolādes tāfeles gatavošana un degustācija.

Šlokenbekas muižā

Savukārt no 19.00 līdz 23.00 Šlokenbekas muiža aicina uz Leģendu nakti «Spēkam un garam». Programmā: 19.00 -20.30 – būs sastopama seno cīņu kopa «Vilkači» ar savu ieroču un aizsargbruņu stendu. Drosmīgākie un stiprākie apmeklētāji varēs pārbaudīt savus spēku un veiklību šķēpa, cirvja un naža mešanā mērķī; no 20.30 līdz 21.30 ikviens interesents varēs pievienoties sarunām un stāstiem pie ugunskura; no 20.00 līdz 21.15 muižas Velvju zālē uzstāsies duets «Stīgotājas» (skanēs čells, kokles, klavieres, stabules, flauta un gongs un balss); no 21.30 līdz 22.10 kopas «Vilkači» koncerts, kurā skanēs dziesmas par karavīru dzīvi; bet no 20.00 līdz 23.00 muižas «Krodziņā» – Mārtiņa Bērtuļa solokoncerts. Ieeja – bez maksas.

Durbes pilī

No 18.00 līdz 22.00 Durbes pilī norisināsies Leģendu nakts: būs muzeja īsfilmas «Lizī stāsts. 1919» pirmizrāde, tiks eksponētas 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma sieviešu un vīriešu rotaslietas no muzeja krājuma, bet muzikālu baudījumu sniegs baritons Kristians Krievāns, Rīgas Doma Kora skolas un Ventspils Mūzikas vidusskolas jaunie mūziķi, bet vakara noslēgumā 21.30 muzicēs Līva Kalniņa un Kristiāna Stirāne no «Putnu balles». Ieeja – 5 eiro, bērniem līdz 8 gadiem – bez maksas.

Jaunpils pilī

No 19.00 līdz par 24.00 Leģendu nakts norisināsies arī Jaunpilī. Bezmaksas pasākumi: nervu kutināšana “sikspārņu pagrabā” un Aijas Princes izstāde muzeja. Savukārt par samaksu būs iespējami vēderprieki pils krogā, sveču.