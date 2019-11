Latvijas svētku nedēļa Tukumā un apkārtnē

Pasākumi pirmssvētku dienās

Tukuma Mākslas muzejā piektdien, 15. novembrī notiks dokumentālās filmas «Zigfrīds Anna Meierovics» demonstrācija un tikšanās ar režisoru Tālivaldi Margēviču. Filma vēsta par pirmā Latvijas ārlietu ministra un otrā Latvijas Republikas Ministru prezidenta dzīvi un darbu. Tikšanās ar režisoru pulksten 15.30, bet filmas seansa sākums pulksten 16.00.

Durbes pilī sestdien, 16. novembrī no pulksten 13.00 notiks latviešu rakstnieka Kārļa Ķezbera pasaku grāmatas «Takšelis Makšelis» un mākslinieces Ievas Jurjānes ilustrāciju izstādes atvēršana. Apgāds “Mansards” laidis klajā šo latviešu rakstnieka grāmatu, kas pirmo reizi iznāk Latvijā ar īpaši darinātām mākslinieces Ievas Jurjānes ilustrācijām. Pasākumā piedalīsies māksliniece Ieva Jurjāne, Kārļa Ķezbera meita Dace Ķezbere no ASV, literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe, publicists Arnis Šablovskis, apgāda «Mansards» vadītājs Jānis Oga, tenors Juris Vizbulis, pianiste Santa Jākobsone un saksofonists Gustavs Jākobsons. Ieeja Durbes pilī ar ielūgumiem vai muzeja biļeti.

Tukuma pilsētas Kultūras namā sestdien, 16. novembrī pulksten 16.00 notiks pirmizrāde Latvijas televīzijas dokumentālajai filmai ««MĀRAS PUSĒ». Dzejniece un rakstniece Māra Zālīte». “Viņa nav tikai viena forša latviešu sieviete, viņa ir ārkārtīgi liela mēroga sieviete. Un tas, ko es šajos gados esmu apbrīnojis, viņas spēju būt trauslai kā dzejniecei un rakstniecei, bet ārkārtīgi stiprai savā ģimenē. Tāds savienojums ir ļoti rets,” saka dzejnieces znots, aktieris Artūrs Skrastiņš. Ieeja bez maksas.

Cīņu sporta cienītājiem sestdien, 16. novembrī jādodas uz Tukuma Sporta halli, kur norisināsies gadskārtējais cīņu šovs pēc MMA un K1 noteikumiem «Milžu cīņas 2019». Tas šogad norisināsies cīņu būrī. Sākums pulksten 19.00.

18. novembris Tukumā

Tukumā 18. novembris sāksies ar Latvijas kontūras kopskrējienu Tukumā pulksten 10.00 no Brīvības laukuma, bet pulksten 13.00 sāksies Starpkonfesionālais Dievkalpojums, šoreiz Adventistu draudzē, Harmonijas ielā 10. Savukārt no pulksten 17.00 Tukuma Mākslas muzejā būs apskatāma izstāde «Latvijas diplomātijai un ārlietu dienestam 100». Atvērta apmeklētājiem no pulksten 17.00 būs arī galerija «Durvis», kur skatāma izstāde «Ienāc» ar Ilzes Pauliņas gleznām un Velgas Melnes keramiku. Muzeji būs atvērti līdz pat 20.00 un 21.00 vakarā. Turpat Brīvības laukumā virtuālajā objektā «Vārti no pagātnes uz nākotni» pie Pils Torņa apskatāma arī virtuāla izstāde «Daru, daru, rakstu, rakstu».

Svecīšu iedegšana Brīvības laukumā un šogad arī Z.A. Meierovicas laukumā paredzēta no pulksten 18.00. Uz svinīgu pasākumu Tukuma pilsētas Kultūras namā visi laipni aicināti pulksten 19.00, kur līdzās svētku uzrunām un atzinības rakstu pasniegšanai, būs iespēja skatīt koncertuzvedumu “Ar mīlestību…”. Tajā piedalīsies talantīgi Tukuma jaunieši un skolotāju koris «Vanema». Režisore Liene Bēniņa. Ieeja bez maksas. Savukārt pašā vakara kulminācijā ap pulksten 21.00 svētku salūts Latvijai Brīvības laukumā.

Patriotiskā Garšas nedēļa un Garšas tirdziņš

No piektdienas, 15. novembra līdz pirmdienai, 18. novembrim varēsiet baudīt izcilu maltīti no vietējiem produktiem mājas restorānā “Corner’s” Tukumā, kur būs iespēja pagaršot arī tādus neparastus ēdienus kā siļķes saldējums un iecienītais liellopa gaļas tartars, bet saldajā – gaisīgais biezpiena uzpūtenis. Savukārt restorānā “Tuckum” piedāvājumā būs senie latviešu ēdieni – kuģelis un lodīšu vira, bet 18. novembrī tiks pasniegta svētku kūka.

Lielo porciju un sātīgu ēdienu cienītāji jau no otrdienas, 12. novembra līdz pirmdienai, 18. novembrim «Tukuma Ledus halles» kafejnīcā varēs notiesāt smeķīgu cūkgaļas cepeti ar sautētiem kāpostiem, bukstiņbiezputru un sen aizmirsto saldēdienu bubertu ar dzērveņu ķīseli kā arī citus kārumus.

Netālu no Tukuma esošajā «Valguma pasaules» restorānā no piektdienas, 15. novembra līdz svētku dienai, 18. novembrim svētku ēdienkartē būs Latvijas stores fileja, lēni gatavota brieža gaļa, meža dzērveņu zupa ar baltās šokolādes krēmu un daudz kas cits. Savukārt tikai svētdien, 17.novembrī – īpašajās svētku vēlbrokastīs (brančā) te būs nobaudāmi tādi ēdieni kā Valguma ezera līdaka, Smārdes apkaimes dārzeņi, biešu krēmzupa un citi restorāna ēdieni. Pārsteigums sagaidīs tos viesus, kuru apģērbā dominēs sarkanbaltsarkanā krāsa. Ja pēc kārtīgas maltītes būs vēlēšanās izstaigāties svaigā gaisā, tad jāizmanto šīs dienas dāvana no “Valguma pasaules” – iespēja bez maksas apskatīt Mākslas telpu mežā.

Vienā no Tukuma skaistākajām pilīm – Jaunmoku pilī uz svētku maltīti svētdien, 17. novembrī un Latvijas dzimšanas dienā, 18. novembrī visus laipni kā augstus viesus gaidīs pils Baltajā zālē. Ēdienkartē tiks piedāvāta baraviku krēmzupa, brieža gaļas steiks ar kartupeļu-baraviku biezeni un sarkanvīna-pīlādžu mērci, bet saldajā, pēc izvēles, burkānu-lazdu riekstu kūka un rupjmaizes kārtojums. Tāpat tiks piedāvāti arī citi svētku ēdieni. Vairāk informācijas par Patriotisko Garšas nedēļu lasiet www.visittukums.lv

Kalnmuižas pils Kandavas pusē, 18.novembrī no pulksten 17.00 piedāvās īpašas Latvijas dzimšanas dienas svētku vakariņas, kur šefpavārs Nauris Hauka sagatavojis 5 kārtu svētku ēdienkarti. Vakariņas tikai ar iepriekšēju rezervāciju, zvanot pa tālruni 26699033.

Savukārt svētdien, 17.novembrī Tukuma Ledus hallē no pulksten 11.00 līdz 14.00 norisināsies Garšas festivāls – tirdziņš. Tajā būs nopērkamas garšvielas un dažādi un gardi vietējie ražojumi, dāvanas dažādiem svētkiem, būs degustēšana un iepirkšanās. Jau zināms, ka tirdziņā varēs iegādāties Engures zīmola «Pērle rada» darinājumus, z/s «Kaspari» un «Valguma mežvīna» vīnus, «Lauvas» tējas, «Ainas» maizi, kazu piena ziepes un kosmētiku, skalu dāvanu grozus, kūkas un piparkūkas, mīkstos sierus un kazu sieru, konservētu papriku un čilli želeju, koka izstrādājumus un rotājumus, medu, A.

Žiedas kūpinājumus un konservus, un citas lietas. Atbalstām vietējos ražotājus!

Lai svinīga un piepildīta Latvijas svētku nedēļa!