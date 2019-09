AS «Sadales tīkls»: Aicina uzmanīties, uzstādot elektroierīces

AS “Sadales tīkls” elektrotraumu gadījumus reģistrē teju katru nedēļu un, diemžēl, 4. septembrī, nāvējošu elektrotraumu guva vīrietis, kurš piemājas dīķī uzstādīja jaunu ūdens sūkni un ar pagarinātājiem pieslēdza to pie elektrības. AS “Sadales tīkls” aicina elektroierīču remontu un uzstādīšanu uzticēt tikai sertificētam speciālistam, un, rūpējoties par savu un ģimenes locekļu drošību, izmantot tikai drošas un pārbaudītas elektroiekārtas.

Pārbaudot notikuma vietu, AS „Sadales tīkls” speciālisti secina, ka traģiskā negadījuma iemesls ir neapdomīga rīcība, jo pēc uzņēmuma rīcībā esošās informācijas ūdens sūknis bija jauns un nelaime notikusi brīdī, kad vīrietis, izmantojot pagarinātājus, pieslēdza to pie elektrības. Ūdens ir lielisks elektrības vadītājs, tāpēc, cilvēkam nonākot saskarē ar mitrumu un bojātu vai nepareizi ekspluatētu elektroierīci, strāvas trieciens ir neizbēgams.

Šogad reģistrētas jau 6 letālas elektrotraumas un trīs no tām gūtas, uzstādot vai labojot no sprieguma neatslēgtu ūdens sūkni. AS “Sadales tīkls” lūdz iedzīvotājus pārliecināties, vai ūdens sūknis, ko plānots izmantot, ir drošs, iegādāties to tikai pie pārbaudītiem piegādātajiem, un nepieciešamības gadījumā veikt papildu drošības pārbaudi, uzticot to sertificētam speciālistam. Diemžēl cilvēki, meklējot sev izdevīgākos risinājumus, elektroierīces pērk arī interneta veikalos, no apšaubāmiem ražotājiem, palielinot risku iegādāties ierīci, kas izgatavota no lētiem un nekvalitatīviem materiāliem. Nereti elektroapgādei tiek izmantoti nedroši un bojāti pagarinātāji, kuri nav piemēroti pieslēdzamo elektroiekārtu jaudai. Turklāt jāatceras, ka arī pagarinātājiem ir noteikts lietošanas veids un apstākļi – ja pagarinātājs ir paredzēts lietošanai iekštelpās, tad to nekādā gadījumā nedrīkst lietot ārpus telpām, it sevišķi mitrā vidē.

AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus mācīties no citu kļūdām, novērtēt elektrības bīstamību un nebūt pārliecinātiem, ka „ar mani tā nekad nenotiks”, jo nelaimes gadījums var notikt ne tikai ar pašu, bet arī ar tuviniekiem. Arī šo nelaimes gadījumu varēja novērst, ja ūdens sūknis, kā arī pagarinātāji būtu lietoti un ekspluatēti atbilstoši elektrodrošības noteikumiem.

Šogad AS “Sadales tīkls” jau reģistrējusi 48 elektrotraumas, kuras gūtas lietotāju elektroietaisēs, un diemžēl 6 nelaimes gadījumi ir ar letālām sekām. Elektrotraumu skaits katru gadu pieaug tieši gada siltajos mēnešos, jo cilvēki kļūst izklaidīgāki un neuzmanīgāki, organizējot pasākumus un aktivitātes dabā, lieto nedrošas vai nepārbaudītas elektroiekārtas, bet elektroinstalācijas vai elektroiekārtu remontu veic paši, nevis uztic tos sertificētiem speciālistiem. Šogad no maija līdz septembrim reģistrēti 32 nelaimes gadījumi.