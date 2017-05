VIII līnijdejotāju saiets Tukumā /FOTO/

28. aprīlī Tukuma 2. vidusskolā Tukuma pensionāru biedrība organizēja senioru līnijdejotāju festivālu «Uz Tukumu pēc smukuma», kurā piedalījās «Varavīksne» no Ādažiem, «Pieskāriens» no Talsiem, «Dzintarkrasts» no Engures, «Randevu» no Jaunpils, bet viesus jau astoto reizi uzņēma «Kamenes» no Tukuma (vadītāja Gita Sokolovska).