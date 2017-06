Vēlēšanu komisija savu lēmumu nemaina

Vakar, 14. jūnijā, saņēmām ziņu, ka septiņi jaunievēlētie domes deputāti iesnieguši Tukuma novada vēlēšanu komisijai, tās vadītājai Intai Kaminskai iesniegumu ar lūgumu pārcelt 16. jūnijā ieplānoto pirmo jaunās dome sēdi uz 22. jūnija 10.00. Iemesls – vismaz divi no deputātiem – no Latvijas Zaļās partijas ievēlētais Reinis Duksītis un Kaspars Liepa 16. jūnijā neatliekamu iemelsu dēļ (R. Duksītis būs sen ieplānotā ārzemju braucienā, bet K. Liepa piedalās ES finansētā projektā) uz sēdi nevarēs ierasties. Tāpēc deputāti, atsaucoties Republikas pilsētu un novada domju vēlēšanu likuma 45. panta pirmo daļu, rakstījuši iesniegumu ar lūgumu sēdi pārcelt. Kā apgalvoja iesniegumu parakstījušie deputāti, neviens no vēlēšanu komisijas, kā solīts laikrakstā, ar viņiem nav sazinājies, tāpēc, gaidot šo zvanu, sūtītos e-pastus pieņēmuši vien zināšanai.

