Turpmākās dienas būs slēgta Talsu iela Tukumā

Trešdien, 12. jūlijā, no 6.00 rītā un ceturtdien, 13. jūlijā, visas dienas garumā atbilstošos laika apstākļos Talsu ielā tiks veikti virskārtas ieklāšanas darbi. Plānoto darbu dēļ tiks slēgta satiksme Pasta ielas posmā no Raudas un Stadiona ielas apļveida krustojuma līdz Talsu ielai un posmā no Talsu līdz Revolūcijas ielai.

Autotransportam nebūs iespējams šķērsot šādus krustojumus:

– Pasta un Elizabetes ielas,

– Talsu un Šēseles ielas,

– Tidaholmas un Dārza ielas,

– Smilšu un Pauzera ielas,

– Talsu un Annas ielas

Īslaicīgi tiks slēgts Talsu ielas krustojums ar Revolūcijas ielu.

Autobusa pietura Talsu ielā 4 tiek pārcelta uz pieturu pretī Tukuma slimnīcai.

Remontdarbu laikā Šēseles ielā būs atļauta divvirzienu transporta kustība. Autotransporta plūsma tiks organizēta pa Kurzemes, Lielo un Pils ielu.

Lai atvieglotu izkļūšanu no dzīvojamo māju pagalmiem Talsu ielā, pašvaldība aicina iedzīvotājus 11. jūlija vakarā automašīnas novietot stāvlaukumā pie Tukuma novada domes, Talsu ielā 4. Minētajā laika posmā asfaltēšanas darbu zonā auto novietošana nav atļauta. Aicinām izmantot stāvlaukumu pie Tukuma tirgus un Talsu ielā 4 pie novada domes.

Darbi tiks veikti, sākot no lokveida krustojuma (Raudas, Pasta, Stadiona iela), un noritēs virzienā uz Revolūcijas ielu, pakāpeniski atjaunojot satiksmi minēto ielu posmā.