Turpinās iepirkuma procedūra par bērnudārza «Pasaciņa» pārbūvi Tukumā

Kā 16. jūlija prese konferencē pastāstīja Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, nedaudz uz priekšu pavirzījies iecerētais bērnudārza «Pasaciņa» rekonstrukcija projekts: “Ir saņemta ziņa, ka Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā bērnudārza projekts ir izvērtēts un akceptēts un šonedēļ varēsim slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu. Līdz ar to arī ir stājies spēkā 18 nedēļu termiņš, kura laikā visi darbi ir jāizdara.” Atklāts gan joprojām ir jautājums, kurš gan tad darbus veiks? Vaicāts, kad noslēgsies atkārtoti izsludinātais iepirkums, Ē. Lukmans skaidroja, ka iepirkumam būtu jānoslēdzas līdz 25. jūlijam, taču, iespējams, to nākšoties vēl par nedēļu pagarināt: “Jo, kā to norādījuši uzņēmēji, viņi ir konstatējuši kļūmes tehniskā projekta dokumentācijā. Ar tehniskā projekta autoriem pašvaldība ir sazinājusies un šobrīd gaida viņu piedāvāto risinājumu.” Vaicāts, vai tad pirmā iepirkuma laikā šīs neprecizitātes netika konstatētas, Ē. Lukmans atzina, ka, visdrīzāk, uzņēmēji šīs nepilnības nebūs pamanījuši, jo šādi iebildumi tad netika saņemti: “Tas attiecas uz atsevišķiem rekonstrukcijas projekta tehniskajiem risinājumiem, taču tie neskar ne kvalifikācijas prasības, ne konkursa nolikumu.”

Vēl interesējāmies, vai nav zināmi ēkas Vārtu ielā 3 remontdarbu konkursa rezultāti. Atgādinām, ka šis iepirkums, kurā iecerēts ēku pielāgot bērnudārza vajadzībām, tika izsludināts 25. maijā un tam vajadzēja noslēgties 12. jūnijā, taču piedāvājumu iesniegšanas termiņš pretendentu iesniegto jautājumu dēļ tika pagarināts līdz 22. jūnijam. Ē. Lukmans skaidroja, ka tuvākajās dienās varētu tikt paziņots arī šī konkursa uzvarētājs.