Tukuma vienotajam dispečerdienestam – gada jubileja

1. februārī savu pirmo dzimšanas dienu atzīmēja Tukuma vienotais dispečerdienests. Jau gada garumā tukumnieku un pilsētas viesu darbus, bet, jo īpaši, nedarbus, modri vēro ap 80 videokameru. Bet monitorus vēro un uz iedzīvotāju zvaniem atbild un cenšas dažādās situācijās palīdzēt meitenes tālruņa 8881 otrā galā.

To, kas notiek kamerās, kā arī uz zvaniem visas diennakts garumā atbild Sintija Miksone, Sintija Celitāne, Anija Rabkeviča un Kristīne Krūmiņa. Visgrūtākās esot stundas ap trijiem, četriem naktī, kad nogurums liek sevi manīt. Zvanu saturs lielā mērā esot atkarīgs no laika apstākļiem. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli – pieņemts lēmums, kur palīdzība nepieciešama nekavējoši, kur, iespējams, ar atbildīgajiem dienestiem var sazinātie arī no rīta.

