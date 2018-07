Tukumā smird /papildināts/

Mēslu smaka, kuras dēļ šodien, 20. jūlija rīta pusē, daudzi bija spiesti aizvērt ēku logus, bija pārņēmusi teju vai visu Tukumu – sākot no Pavārkalna līdz pilsētas centram un pat vēl tālāk.

Kā noskaidrojām Valsts vides dienesta Tukuma daļā, informācija, ka pilsētā vai tās tuvumā būtu noticis kas ārkārtējs, nav saņemta, lūdz ar to vienīgā iespēja, kā pieņēma inspektors Jānis Pētersons, ka kāds no lauksaimniecības uzņēmumiem, kas atrodas tuvu pilsētai, ir uzsācis darbus, piemēram, mēslu lagūnas tīrīšanā vai mēslu izvešanā. Interesējoties, vai šajā laikā to var darīt, noskaidrojām, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem, šajā laikā nav ierobežojumu mēslu izvešanai. Tā kā tuvu pilsētai ir SIA «Dzimtene» lopu komplekss «Pienupes», sazinājāmies ar SIA vadītāju Ainu Zvaigzni, kas skaidroja, ka šodien uzsākta mēslu izvešana no fermas lagūnas uz uzņēmumam piederošajiem laukiem.

Tomēr – pilsētas kanalizācija?

14.00 ar redakciju sazinājās a/s «Dzimtene» pamatstruktūrvienības vadītājs Māris Vītiņš, kas kategoriski iebilda tam, ka smakas radītāja varētu būt šī Tumes pagasta saimniecība: ”Jā, mēs vedām un joprojām vedam mēslus, taču nekādas smakas vairs pilsētā nav! Un arī nevarēja būt, jo ir Austrumu vējš un smaka, ja tāda arī būtu, nevar izplatīties 3 km pret vēju. Cik nu mums izdevās noskaidrot, tā bija kanalizācijas smaka un acīmredzot kaut kādas darbi”bas ar kanalizācijas vadiem veiktas pašā Tukuma pilsētā.”

Smaku jūt, bet neko nezina

Sazinājāmies ar SIA «Tukuma ūdens» pārstāvi, kurš skaidroja, ka Meža ielā šobrīd notiek kanalizācijas attīrīšanas darbi, taču tai pat laikā apšaubīja iespējamību, ka šādas darbības smaka pārklātu lielu daļu Tukuma teritorijas.

Arī SIA «Tukuma nami» diennakts dispečers nebija informēts par smakas cēloņiem, un, kā skaidroja dispečere, šīs notikums arī neesot viņu dienesta kompetencē. Vērsāmies arī pie Tukuma pašvaldības policijas priekšnieka Armanda Hohfelda, kurš atzina, ka arī policijas iecirknī, kas Pils ielā 18, ir jūtama smaka, taču smakas avots nav zināms. A. Hohfelds arī bija izbrīnīts, ka iedzīvotāji nav vērsušies pie atbildīgajiem dienestiem, bet gan pie laikrakstā…

Varam priecāties

Papildus sazinājāmies ar domes komunālā dienesta vadītāju Ģirtu Ruģeli, kurš arī nebija informēts par smakas izcelsmi un aicināja griezties pie Valsts Vides dienesta. Tātad mūsu skaidrošanas riņķadancis ir apmetis pilnu loku, un laikam pagaidām ir jāsamierinās ar Vides dienesta pārstāvja mierinājumu, kuru viņš izteicis kādai mūsu lasītājai no Pavārkalna puses: ”Varat priecāties, jo nekas indīgs tas acīmredzot nav.”