Tukumā sākusies sniega izvešana

4. janvāra vakarā no Tukuma ielām sāka izvest sniegu. Vispirms to izveda no Lielās ielas un pēc tam no citām centra ielām, kuru malās bija izveidojušies lieli vaļņi. Tukuma novada dome aicina iedzīvotājus, ja vien tas iespējams, vakaros neatstāt centra ielu malās automašīnas, lai tās netraucētu izvest sniegu. “Sniega laikā” mainīta satiksmes organizācija Dārza ielā, kurā iebraukt varēs tikai no Talsu ielas, savukārt Saules ielā būs liegts iebraukt no Melnezera un Rīgas ielas.