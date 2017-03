Tukuma pašvaldības mājā tek jumts un koridori pilni ar sniegu /FOTO/

Otrdienas, 7. marta, rīts pēc puteņa redakcijā sākās ar zvanu no Dārza ielas 16, kuras iedzīvotāji aicināja apskatīties, cik daudz sniega iepriekšējā naktī sasnidzis… viņu 2. stāva gaitenī. Kad, iedzīvotāju mudināti, apskatījām jumta konstrukciju, kas ar visu šīferi no apakšas labi apskatāma, secinām, ka par sniega klātbūtni laikam nebūtu jābrīnās – jumtā šķirbas tik lielas, ka ne tikai sniegs, bet arī lietus te pavisam ērti tiek iekšā. Otrā stāva iedzīvotāja Antonija Zaķe stāsta, ka ziemā ļoti bieži saputina sniegu, bet lietainā laikā viss gaitenis pielīst un ir vienās peļķēs, turklāt šī mitruma dēļ tiek bojāti dzīvokļi: “Ja sniega ir ļoti daudz, parasti metu to uz ielas pa gaiteņa logu, jo nav jau spēka to nest lejā, turklāt piesnigušās kāpnes ir ļoti slidenas.” Kaimiņš Miervaldis Svilpis piebilda, ka pēc iepriekšējā puteņa astoņas sniega lāpstas ar sniegu nostiepis lejā, bet šoreiz izlēmuši parādīt un pastāstīt par visu redakcijai, lai nāk palīgā, jo mitruma dēļ iet bojā gan ēka, gan dzīvokļi, kas turklāt ir pašvaldībai piederoši un kurus iedzīvotāji cenšas uzturēt kārtībā.

Vairāk lasiet laikraksta ceturtdienas, 9. marta, numurā ŠEIT!