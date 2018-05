Tukumā izveido mikrorajonu konsultatīvo padomi

16. maijā Tukuma ledus hallē notika pirmā mikrorajonu konsultatīvās padomes tikšanās, kurā pie viena galda sēdēja visu pilsētas mikrorajonu un arī pašvaldības pārstāvji. Vēlmi piedalīties konsultatīvajā padomē bija izteicis 31 cilvēks, tostarp no centra – 13, no Veļķiem – 10, no Jauntukuma – 5, no Durbes – 3, kā arī pa vienam no Ozoliņiem un Lauktehnikas.

Sēdes sākumā visi dalībnieki iepazīstināja ar sevi, izstāstīja, kāpēc vēlas darboties padomē, savukārt pašvaldības pārstāvji sarunas gaitā informēja par plānotajiem darbiem. Nākamā sanāksme notiks 13. jūnijā 18.00.

