Tukuma ielu vingrotāji un Jauniešu centrs aicina piedalīties izturības skrējienā

Piektdien, 11. augustā, 11.00 aicinot dažāda vecuma un dzimuma sportiskus ļaudis piedalīties izturības skrējienā «Go Run» cauri Tukuma pilsētai. Sākuma un beigu vieta – pie Tukuma jauniešu centra līdzās ledus hallei, kur izvietoti āra trenažieri.

Izturības skrējienā jāskrien no viena pieturpunkta līdz nākamajam un noteiktās vietās būs jāpiestāj, lai veiktu vingrinājumus.

Skrējienā ikkatrs varēs pārbaudīt savu mēra izjūtu, jo dalībniekiem būs pašiem jāizvērtē savas iespējas, jāizvēlas piepūles uzdevumu reižu skaits katrā pieturvietā. Kā arī optimāls – sev atbilstošs – skriešanas ātrums. Katrā pieturas punktā būs dažādi fiziskie vai izklaides uzdevumi, kuri būs jāveic maksimāli pieļaujamā vai maksimālā daudzumā. Un šmaukties arī diez ko nesanāks, jo katrā pieturas punktā būs pa tiesnesim, kas sola dot arī soda punktus, ja kāds dalībnieks rupji lamāsies vai traucēs citiem dalībniekiem. Turklāt arī sodu sistēma – visai nopietna: par vienu pārkāpumu tiks doti 2 soda punkti, bet dalībnieku no skrējiena diskvalificēs, ja viņam vai viņai (jā, gaidītas tiek arī meitenes) būs 6 soda punkti. Tas nozīmē – ja tiesnesis tiks nokaitināts trīs reizes – skrējienu neesi izturējis…

Pie jauniešu centra visi gaidīti 11.00, lai pirms sacensībām pagūtu piereģistrēties dalībnieku lapā; viss būs pavisam nopietni – katram dalībniekam izsniegs informatīvo ID kartiņu, kurā tiks ierakstīts vārds, uzvārds, vecuma grupa, vecums un ierakstīts galvenā tiesneša telefona numurs. Vēl trasē varēs ņemt līdzi lapiņu ar «pieturu» atrašanās vietu norādēm un tur veicamajiem uzdevumiem, lai skrējiena laikā nemaldītos.

Pa vienam

Kas jo interesanti – sacensību dalībnieki skries pa vienam, nākamais nedrīkstēs sākt skriet, kamēr pirmais nav beidzis veikt pirmo uzdevumu, tā teikt – lai viens otram netraucētu un netaisītu lieku bardaciņu. Galu galā skrējiens netiks vērtēts uz ātrumu, bet gan… izturību. Katrā uzdevumu punktā stāvēs tiesnesis, kas ierakstīs veicamo uzdevumu reižu skaitu kartiņā, ko dalībniekam ieos reģistrācijā. Tiesneši katrā punktā vēlreiz paskaidros veicamo uzdevumu, kas ir jāveic, kā arī pateiks nākamās pieturas punkta atrašanās vietu. Trasē būs pieejams arī E (enerģijas) punkts, kur varēs dabūt ūdeni. Trases 1. un 4. pieturvietā skanēs mūzika. Enerģijas punkts atradīsies trases 1., 4., 6. un 7. posmā – degvielas uzpildes stacijā «Cicle K» (jeb tautā joprojām sauktajā Staķikā) Meža ielā 30, Jauniešu centrā Sporta ielā 1, Tukuma 2. vidusskolas sporta stadionā Raudas ielā 16, un brīvdabas trenažieru laukumā Rīgas ielā 31.

Ja gadīsies tā, ka vienu labāko vietu iegūst divi vai vairāki dalībnieki, tad būs jāpasvīst vēl mazliet un jāveic papildu pārbaudījums – «Push Up King». Tad vinnēs tas, kurš vairāk reižu atspiedīsies.

Skrējiens tiks vērtēts četrās vecuma grupās: 1) līdz 12 gadu vecumam jeb «Bērnu skrējiens» būs 660 m garā distancē; 2) no 13 līdz 17 gadu vecumam (~3,350 km); 3) grupa «18+» (3,350 km); 4) senioru «30+» grupa (~3,350 km).

Kam? Kur? Kas? Ko?

Bērniem līdz 12 gadiem pirmais uzdevums būs jau starta vietā pie Jauniešu centra, kur būs jākarājas stienī uz laiku. Par noturēšanos vismaz 15 sekundes varēs nopelnīt 5 punktus, par 50 sekundēm – 10, par 1 minūti – 20, par 1 min un 50 sekundēm – 25, par vairāk nekā 2 minūtēm – 35, par 3 minūtēm – 55, bet par 4 minūtēm – par 70 punktus. Te tiesneša pienākumus uzņemsies Andrejs Smirnovs. Bērniem nākamais pieturas punkts būs vien 130 metru attālumā – pie ledus halles, kur tiesneša Leo klātbūtnē paredzēta atspiešanās pret soliņu plecu platumā. Tālāk būs jāskrien līdz bērnu rotaļu laukumam Brīvības laukumā, kur Rolands uzmanīs, kā tiks izpildīta gaisa trepe (tai uzskaitīs katru noieto virzienu) un soda sitieni vārtos (ja netrāpa, – būs jāizpilda 10 pietupieni). Finišs – atpakaļ uz Jauniešu centru, kur būs jāizpilda septiņi soda metieni grozā. Šeit, ja netrāpīs bumbu grozā, – 10 sekundes būs jāizpilda vingrojums “elektriskais krēsls.”

Skrējiens pusaudžiem no 13 līdz 17 gadiem kā visiem sāksies pie Jauniešu centra, Andreja Smirnova uzraudzībā izpildot 10 parastos pietupienus un 10 sekundes noturoties “elektriskajā krēslā”. Nākamais pieturas punkts būs 2. vidusskolas sporta stadionā, kur tiesneša Rinalda klātbūtnē būs jāpievelkas (meitenēm nedaudz atviegloti – 90° leņķī), cik vien iespējams. Pēc tam skrējiens turpinās līdz «Circle K», kur priekšā jau būs tiesnese Anete un uzmanīs, kā pie galdiņiem tiks izpildīta atspiešanās balstā guļus (meitenēm – no ceļiem). Tālāk skrējēji dosies uz vingrošanas laukumu pretī Tukums-1 dzelzceļa stacijai (jeb laukumā starp Rīgas un Dzelzceļa ielu) āra trenažieriem, kur būs jādemonstrē vēdera prese uz līdztekām tiesneša Emīla uzraudzībā. Tam seko atpakaļceļš finišu – Jauniešu centru, kur vēl jāizpilda seši soda metieni grozā. Par netrāpīto metienu puiši izpilda 10 vēdera preses uz līdztekām, bet meitenes atspiežas atmuguriski no sola.

Skrējiens pilngadīgajiem jeb grupā 18+ joprojām sāksies kā visiem citiem – pie Jauniešu centra, kur būs 15 reizes jāpietupjas ar ķēdi un 5 sekunžu aizturi (meitenēm – bez ķēdēm). Nākamais pieturas punkts “lielajiem” būs pie «Amix» veikala ieejas Pasta ielā 11, kur Rolands vērtēs atspiešanos balstā guļus (meitenēm – no ceļiem). Tālāk skrējēji dosies uz 2. vidusskolas stadionu, kur nāksies pievilkties (meitenēm – 90° leņķī). Tad ceļš jāmēro līdz vingrošanas laukuma Rīgas ielā 31, kur puiši turēsies uz līdztekām, bet meitenēm paredzēta atmuguriskā atspiešanās no zviedru sienas. Kad tas būs pieveikts – droši uz finišu pie Jauniešu centra, kur vēl nāksies vismaz līdz divām minūtēm noturēt vēderpresi.

Senioriem jeb tiem, kam pāri 30 startā pie Jauniešu centra nāksies 30 reizes veikt pietupienus ar ķēdi; 2. vidusskolas stadionā jāpievelkas; laukumā pretī stacijai – jāpadarbojas uz līdztekām, atgriežoties starta/finiša vietā pie Jauniešu centra – jāatspiežas balstā guļus.

Kas vēl jo feināk – dalība ir bez maksas, vien jāpārvar slinkums un – aidā! Galu galā ir vasara un ir taču forši atpūsties kopā ar citiem jauniešiem.

Ja vēl ir, ko apvaicāties par skrējienu, droši zvani galvenajam Vairāk tiesnesim Andrejam Smirnovam pa tālr. 22475795.

Sestdien – uz Ķemeriem

Vēl kāds jaunums Tukuma ielu vingrotāju sporta biedrībā – viņi izplešas un nu uzsākuši piedāvāt ielu vingrošanas treniņus arī Ķemeros. Ikviens ķemernieks, kurš jūtas jauns, sportisks, aktīvs un jautrs aicināts pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no 17.00 līdz 18.00 pievienoties treniņiem Ķemeros Daniela (tālr. 25866758) un Andra (tālr. 22376633) vadībā. Ja nu pārliecība par vēlmi vēl gluži nav, ļoti iespējams tā radīsies sestdien, 12. augustā, 12.30 kad tukumnieki viesosies un izrādīsies Ķemeru svētkos.