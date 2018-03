Tukuma dome piedāvā «Rimi» iegādāties ledus halli par 10 miljoniem eiro

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde 1. martā Tukuma novada domē pašvaldības vadītājs Ēriks Lukmans skaidroja, ka, iespējams, ziņa par ledus halles pārdošanu tirdzniecības centra «Tukums» paplašināšanai bijusi pārsteidzīga, jo lēmums neesot bijis pilnībā izdiskutēts ne ar uzņēmējiem, ne komitejās ar deputātiem, tas arī neesot iekļauts plānošanas dokumentos: “Reālā situācija ir tāda, ka tirdzniecības centra īpašnieku vēlme ir attīstīties, bet līdz ar to ir jābūt papildu autostāvvietām, kuras esošā īpašuma robežās nav palielināmas. Tāpēc arī radās dažādas idejas. Ledus hallei ir vairāk nekā 10 gadu un ir vajadzīgi kapitālieguldījumi remontiem, jaunai ledus mašīnai, bet ar to, ko halle nopelna, pietiek uzturēšanas izdevumiem, taču kapitālo uzkrājumu nav. Viena no idejām, kā piesaistīt investoru, kas būtu gatavs iegādāties mūsu īpašumu par pietiekami lielu samaksu, 10 un vairāk miljoniem eiro, par ko varētu realizēt kultūras centra, ledus halles, baseina idejas, tad kāpēc to nedarīt? Ja šāds priekšlikums būtu, mēs to varētu vērtēt, bet šobrīd šāda priekšlikuma nav.”

