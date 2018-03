Tukumā būvēs zemo cenu veikalu «Lidl»

Tukuma novada domē saņemts oficiāls pieteikums ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus, lai potenciālais «Lidl» būvnieks uzzinātu būvvaldes prasības. Zemes gabals Raudas ielā 17A, kura kopējā platība ir 1,5444 ha, reiz jau bija «Lidl Latvija» īpašumā – 2005. gadā uzņēmums to iegādājās no Māra Lagzdiņa. 2006. gadā par šī zemes gabala īpašnieku kļuva SIA «TKM Latvija», kas to iegādājās par cenu, kas bija nedaudz lielāka par vienu miljonu latu. Savukārt pagājušā gada 1. decembrī īpašuma tiesības reģistrētas par labu SIA «MMS Property Solutions», kas publiskajā telpā minēts kā «Lidl» veikalu attīstītājs.

