Tukumā aizvien ir daudz nepārredzamu krustojumu

Ziemassvētku laiks daudziem atnāca ar skarbu un nežēlīgu ziņu – uz gājēju pārejas Meža ielā gājusi bojā sieviete un vēl viens cilvēks cietis. Kāds autovadītājs nebija pamanījis, nebija laikus reaģējis vai cita iemesla dēļ nebija pie gājēju pārejas apstājies. Pēc notikušā uzklausījām un sociālajos tīklos lasījām visdažādākos viedokļus gan par Tukuma gājēju pārejām, gan krustojumiem, gan transporta organizēšanu vai, pareizāk, neorganizēšanu pilsētā.

Kas attiecas uz notikuma vietu – Meža un Ed. Veidenbauma ielas krustojumu, daudzu viedoklis, ka šis krustojums ir gājējiem un braucējiem nedrošs – nepārskatāms un tumšs. Pie 15. mājas ielas malā saliktās automašīnas traucē labi pārredzēt krustojumu vai, pareizāk, tos gājējus, kas gatavojas pāriet ielu, bet aiz šiem auto ielas malā nav redzami. Šī paša iemesla dēļ tiem, kas ar auto vēlas izgriezties no Ed. Veidenbauma ielas uz Meža ielu (īpaši, ja ir vēlme pagriezties pa kreisi), nereti jāizbrauc līdz pusei ielas, lai redzētu, vai pa Meža ielu nebrauc automašīnas. Un tad nu, kad šāda, uz priekšu pabraukusi mašīna tur stāv, gājēji, kas tikko uzkāpuši uz pārejas no Ed. Veidenbauma ielas, braucējiem no «Rimi» puses kļūst neredzami… Daudz pārmetumu arī par to, ka šī pāreja (un arī nākamā, «Maximas» otrā galā) ir vāji apgaismota – no vienas puses tai uzlikta lampa, bet otrā pusē – lampas nav, turklāt lampa apgaismo brauktuvi, taču ietves daļa paliek tumsā – ja tā būtu izgaismota, tas ļautu gājējus laikus pamanīt.

