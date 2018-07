Svētku ietvaros iemēģina Tukuma BMX trasi

Rožu svētku daudzu notikumu vidū interesenti nepalaida garām iespēju ielūkoties «Atvērto durvju dienā», ko savā mājas trasē Pauzeru pļavās rīkoja Tukuma BMX klubs.

Starp daudzajiem dažāda lieluma uzbērtajiem kalniem bija vērojama manāma rosība, kas liecināja, ka nu beidzot BMX riteņbraukšanas trase ir gatava lietošanai. Ar un bez velosipēdiem trasē notiekošo vēroja un arī iemēģināja vairāki desmiti jaunu, ļoti jaunu un arī gados cienījamāku interesentu. Turpat sastapām un uz sarunu aicinājām vienu no Tukuma BMX riteņbraukšanas kluba dibinātājiem un Atvērto durvju dienu pasākuma organizatoru Aivo Bučiņu.

Viņš atklāja, ka sacensības vēl Tukuma trasē rīkot nevarot – vēl nav izveidota starta barjera. “Barjeras nozīmi var salīdzināt ar vārtiem futbola mačā; it kā jau var arī spēlēt bez vārtiem, taču jēgas no tā ir maz,” smejoties saka Aivo un papildina: ”Tikko kā būs uzstādīta starta barjera, tā uzreiz trasi nodosim ekspluatācijā un gaidīsim, kad to apstiprinās, lai varētu rīkot pirmās sacensības. Trase, ja neskaita barjeru, atbilst visām prasībām, un tuvāko gadu laikā arī pie mums norisināsies Latvijas čempionāta posms BMX riteņbraukšanā.”

