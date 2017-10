Sveikti Tukuma smukuma spodrinātāji

7. oktobrī Tukuma domē apbalvoja skaistāko dārzu, īpašumu, balkonu un apstādījumu ierīkotājus un kopējus.

Individuālo māju grupā apbalvoja Eikenu ģimeni no Durbes ielas 47, Kalniņu ģimeni no Irlavas ielas 10, Bormaņu ģimeni no Kuldīgas ielas 62a, Ingrīdu Belinsku no Ceriņu ielas 13, Solvitu Plūdumu no Senču ielas 3, Mozaļevsku ģimeni no Strautu ielas 16, Jutu Ciekuri no Mazā Parka ielas 34, Starpiņu ģimeni no Nākotnes ielas 8, Sebru ģimeni no Rīgas ielas 49, Gaiļu ģimeni no Rīgas ielas 51, Freidenbergu ģimeni no Kalēju ielas 10, Jolantu Kempioni no Rožu ielas 2, Jokstu ģimeni no Raudas ielas 43A, Dainu Fridrihsoni no Vārpu ielas 7, Ivetu Valuckas no Ozolu ielas 7, Arbidānu ģimeni no Aveņu ielas 8, Gabaliņu ģimeni no Aveņu ielas 10, Priežu ģimeni no Smilšu ielas 51 un Sandru Lorenci no Smilšu ielas 19.

Uzņēmumu un tirdzniecības pakalpojumu grupā apbalvoja IK «Eduards» Stacijas ielā 4, viesu namu «Stelles» Talsu ielā 74, SIA «Telms» Smārdes ielā 3, SIA «Dagu» veikals «Tavam auto» Lielajā ielā 44, veikals «Pa ceļam» Raudas ielā 52.

Daudzdzīvokļu māju grupā apbalvoja māju Pils ielā 7 (Maiga Vitauska un Ināra Mironoviča) un māju Talsu ielā 14 (Sandra Rēķe, Kristīne Šmerliņa, Simona Zariņa).

Lodžiju un balkona dārzu grupā pašvaldības apsveikumus saņēma īpašums Rīgas ielā 2 (Anna Lonfelde), Smilšu iela 44-47 (Andris Feldmanis), Meža iela 20-39 (Ilze Gasiņa), Pasta iela 11, k3-24 (Lelde Plēsuma), Pasta iela 11, k3-3 (Iveta Bautra), Pasta 11, k1-15 (Sindija Mihailova).

Gaisa dārzu grupā apbalvoja veikalus «Stils» Brīvības laukumā 3, «Bodīte dāmām» Brīvības laukumā 17, province Brīvības laukumā 14, «Jūlītes pasaule Brīvība slaukumā 15, SIA «pils centrs» Pils ielā 11, kafejnīca «Zodiaks» Pils ielā 7, AAS «BTA» Pils ielā 12 un «Silvers» Pils ielā 7a.