Šodien Tukuma «Rimi» – skolēnu darbu tirdziņš

Ceturtdien, 15. decembrī, jau no 10.00 «Rimi» lielveikalā Tukumā noris tradicionālais skolēnu darbu tirdziņš. No Tukuma 2. vidusskolas tajā piedalās Sandijs Belovs un Artūrs Helmanis. Viņi piedāvā sapņu ķērājus un eņģelīšus, bet Ance Letauere – dekorus eglītei. Viņa uzadījusi cepurītes eglīšu rotājumiem.

Skolēnu uzņēmums «NEW-B» reklamē magnētisko rāvējslēdzēju, kas aizstāj mehānisko un lietošanas ziņa ir daudz ērtāks. Tas maksā 14 eiro. Šī skolēnu uzņēmuma direktors ir Juris Jānis Dātavs, IT speciālists, un reklāmas menedžeris ir Rihards Guts, bet tirdzniecības menedžeris – Aivars Zimins. Līdzīgā pasākuma veikalā «Domina» 136 skolēnu firmu vidū šis uzņēmums ieguvis »Labākā tirgotāja» nomināciju.

Tirdziņā satikām arī Irlavas vidusskolas topošās uzņēmējas Lanu Kondrāti, Maiju Amatnieci, Lindu Biti, Elīnu Stepani un Jeļizavetu Ariko, kuras piedāvā apsveikuma kartītes, eglīšu rotājumus, savukārt Katrīna Elizabete Zvirbule no Zemgales vidusskolas piedāvā eglīšu rotas un pērļotas rokassprādzes. Tālākie tirgotāji bija atbraukuši no Rīgas – no Rīgas vValsts 3. ģimnāzijas. Viņi piedāvā foto rāmjus ar mazām tāfelītēm, kur uzrakstīt mīļu komentāru, kā arī dažāda dizaina sienas pulksteņus. Klients pats var izvēlēties dizainu un pasūtīt pulksteni.