Sieviešu dienai veltīti pasākumi Tukumā un apkārtnē

Jau marta pirmajā nedēļas nogalē Tukuma pusē sāk atzīmēt Sieviešu dienu. Ja paciemosieties mūspusē, būs iespēja vērot gan koncertus, gan teātra izrādes, gan arī just līdzi un uzmundrināt Sieviešu dienas rallija dalībnieces pie starta līnijas.

Sestdien, 4. martā, jau no 8.00 pie Tukuma ledus halles pulcēsies Sieviešu dienas rallija komandas, kuras izbaudot pilsētas burvību, trauksies tālāk Kurzemē. Jautrība, mūzika un starta šāvieni sveiks devīto Sieviešu dienas ralliju atkal Tukumā. Oficiālais starts 10.00.

Esot Tukumā, iegriezieties arī Tukuma Audēju darbnīcā, kur no sestdienas būs skatāma izstāde «Vilna». Izstādē ilustrēti stāsti par aitkopību un to, kāds ir ceļš no vilnas līdz dzijai, kā arī apskatāmi etnogrāfiskie darbarīki no muzeja krājuma. Izstādes autores ir Aija Brikmane un Diāna Nipāne. Adrese: Tidaholmas iela 3, Tukums. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv

Sestdienas rītā 10.30 pie Slampes Kultūras pils tiks dots starts vēl vienām Sieviešu dienas auto sacensībām. Šeit norisināsies auto foto orientēšanās dāmām «Tik dēļ jums daiļās dāmas», kura maršruts ved pa dažādām Tukuma novada apskates vietām. 19.00 būs skatāma humora izrāde «Made in Latvia», kurā savīti asprātīgi, dzīvi situāciju tēlojumi, smieklīgi stāsti un izteiksmīgas dziesmu parodijas. Izrādes režisors Mārtiņš Egliens un lomās Ivars Kļavinskis, Mārtiņš Brūveris, Marģers Eglinskis, Kristians Kareļins, Aija Dzērve un Mārtiņš Egliens.

Sestdienas vakarā 18.00 visi laipni gaidīti uz tautas deju kolektīvu koncertu «Sieviete – Dieviete». Uz koncertu aicina Tukuma Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vidums» un tajā piedalās vieskolektīvi «Dardedze», «Liesma», «Greizie rati», «Oglīte» no Rīgas, «Pastalnieki» no Valmieras, «Sudmaliņas» no Grobiņas un pašmāju deju kolektīvi «Pūre», «Zemīte» un «Svīta».

Ja vēlaties īpaši atzīmēt Sieviešu dienu, tieši trešdien, 8. martā, tad jūs laipni aicina gan Tukuma apkārtnes pilis, gan Tukuma pilsētas kultūras nams.

8. martā 19.00 Jaunmoku pils kolonnu zālē svētki tiks atzīmēti ar grupas «Otra puse» koncertu; 19.00 uz koncertu «Ak, sievietes, sievietes» Šlokenbekas muižā aicina grupa «Galaktika». Tukuma pilsētas Kultūras namā 19.00 par godu sievietēm uzstājas brāļi Ponomarenko ar humoristisku šova programmu.

Jaunpils pilī Sieviešu dienai veltīta koncertprogramma «Kungi uzlūdz dāmas» norisināsies piektdien, 10. martā, 19.00. Tajā piedalīsies aktieri un dziedātāji Guntis Skrastiņš, Artis Robežnieks, Andris Skuja, Žoržs Siksna un Dainis Porgants, kā arī muzicēs izcilais saksofona virtuozs Raivo Stašans.

Visi laipni aicināti! Uz Tukumu pēc smukuma!