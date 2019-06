Plenērā Tukumā apglezno Lieldienu olas

Košas pavasara puķes, tauriņi un pat teiksmaini dzīvnieki – ar šādiem zīmējumiem pagājušā nedēļā Tukuma Mākslas skolas 4., 5. un 6. kursu audzēkņi pārvērta tukumniekiem jau labi zināmās Lieldienu olas, kas ik gadu pirms pavasara Saulgriežu svētkiem tiek iesēdinātas apstādījumos. Nākamajā gadā, pateicoties šī plenēra uzdevumam, tās palīdzēs pilsētai uzziedēt daudz ātrāk un, galvenais, košāk.

Vasaras plenērs, kā pastāstīja skolotājas Gunta Čivle un Velga Melne, ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa, tikai parasti tiekot zīmēts pilsētas ielās un laukumos, ko šogad dara jaunākie skolas audzēkņi: “Šis uzdevums ar olu apgleznošanu nāca no domes, un to uzticējām vecāko kursu audzēkņiem, kam šī ir laba pieredze mācīties veidot vides objektus, kā arī strādāt lielos laukumos. Pirms tam bērni ļoti rūpīgi sagatavoja skices, bet tagad var sevi pārbaudīt komandas darbā. Katram ir jāiztēlojas, kāda viņa komandas apgleznotā ola būs, jo uz to taču viss Tukums skatīsies! Tāpēc jāvērtē, kā krāsas sedzas un lai nav švīku. Turklāt tas ir darbs zem klajas debess, kad jārēķinās, ka otas kalst un krāsas žūst…”

Ideju – pārveidot olas – Mākslas skolai uzticēja domes arhitektes Maija Fogele un Aivita Milta, domājot par to, kā padarīt šos vides objektus interesantākus. “Sākumā domājām, ka olas varētu rotāt ar Tukuma mākslinieku darbiem, taču autortiesību dēļ no šīs ieceres atteicāmies. Taču patiesībā šis risinājums ir vēl labāks, jo bērni šajā darbā var radoši izpausties un īstenot savas idejas. Mēs domājam, ka tam būs vajadzīgas vairākas dienas, bet tagad redzam, ka varēsim apgleznot vēl arī papildu olas,” tā M. Fogele.