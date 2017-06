Par Tukuma novada domes priekšsēdētāju ievēl Ēriku Lukmanu

16. jūnijā notika Tukuma novada domes sēde, kuru sasauca novada vēlēšanu komisija, lai informētu par pašvaldības vēlēšanu rezultātiem, kā arī – lai aicinātu deputātus no sava vidus izvirzīt domes priekšsēdētāja kandidatūru. No domē ievēlētajiem 17 deputātiem pirmajā sēdē piedalījās 15 – kā skaidroja vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inta Kaminska, divi (Reinis Duksītis un Kaspars Liepa no «Latvijas Zaļās partijas») tajā nepiedalījās attaisnojošu iemeslu dēļ.

Ievēlēti 17 deputāti

Tukuma novada domē ievēlēti seši partijas «Tukuma pilsētai un novadam» deputāti – Ēriks Lukmans, Aivars Volfs, Ludmila Reimate, Sergejs Kovaļovs un Normunds Rečs; trīs «Latvijas Zaļās partijas» deputāti: Agris Zvaigzneskalns, Kaspars Liepa un Reinis Duksītis, divi partijas «No sirds Latvijai» deputāti – Daiga Reča un Edmunds Grīnbergs, divi Nacionālās apvienības «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» deputāti – Guna Roze un Ilvars Ozoliņš, divi partijas «Vienotība» deputāti Artis Jomerts un Dace Lebeda un divi «Latvijas Zemnieku savienības deputāti – Jānis Eisaks un Arvīds Driķis.

Divi priekšsēdētāja kandidāti

Aicināti izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja amatam, Guna Roze izvirzīja Daigas Rečas kandidatūru, savukārt Aivars Volfs, norādot, ka dara to «Vienotības» un Latvijas Zemnieku savienības vārdā – Ēriku Lukmanu. Pēc balsošanas Daiga Reča ieguva piecu deputātu – A. Zvaigzneskalna, G. Rozes, E. Grīnberga, D. Rečas un I. Ozoliņa balsis, savukārt Ēriks Lukmans ieguva desmit deputātu – A. Driķa, J. Eisaka, A. Jomerta, S. Kovaļova, D. Lebedas, M. Liepiņa, Ē. Lukmana, N. Reča, L. Reimates un A. Volfa – balsis. Līdz ar to par domes priekšsēdētāju tika ievēlēts līdzšinējais pašvaldības vadītājs Ēriks Lukmans.

Nav vienprātības

Pēc tam, kad iepriekš izsludinātā darba kārtība bija izskatīta, jaunievēlētais domes priekšsēdētājs informēja, ka pēc trim likumā atļautajā stundā, tiks saukta domes ārkārtas sēde un turpat sēžu zālē parakstīja rīkojumu par tās sasaukšanu. Tam iebilda Guna Roze no Nacionālās apvienības, aicinot nākamo domes sēdi sasaukt 22. jūnijā, lai pie lemšanas klāt būtu visi deputāti un lai arī viņi varētu pārstāvēt savu vēlētāju intereses, taču Ē. Lukmans iebilda, ka arī 22. jūnijā visu deputātu klāt nebūs, tāpat kā tas bijis šodien. Ē. Lukmans arī piebilda, ka domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse deputātu, tāpēc sēde ir iespējama arī bez šiem diviem deputātiem. «Nacionālās apvienības», «No sirds Latvijai» un «Latvijas Zaļās partijas» deputāti tam nepiekrita un uzreiz pēc sēdes aizgāja.

Pēc sēdes interesējāmies, kāpēc vēl no rīta nebija nekādas informācijas par paredzēto ārkārtas sēdi, lai gan tās lēmuma projekti jau bija iepriekš sagatavoti, Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra skaidroja, ka domes sēdi var izsludināt tikai novada domes priekšsēdētājs un kamēr tāds nebija ievēlēts, tikmēr nebija, kam izsludināt ārkārtas sēdi.