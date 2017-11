No «Tukuma piena» pilsētas kanalizācijas sistēmā noplūdušas 2,5 tonnas saldā krējuma

No uzņēmuma AS «Tukuma piens» Tukuma pilsētas kanalizācijas sistēmā noplūdušas 2,5 tonnas saldā krējuma, ziņu aģentūrai LETA pastāstīja uzņēmuma pārstāvis Armands Artihovičs.

Viņš skaidroja, ka negadījums noticis pagājušajā naktī. To, visticamāk, izraisīja kāda darbinieka vai darbinieku cilvēciska neuzmanība, nepareizi saslēdzot saldā krējuma ražošanas līnijas vārstus.

Uzņēmumā notiek iekšēja izmeklēšana par notikušo.

Artihovičs atzīmēja, ka patlaban vēl nav aplēsti iespējamie zaudējumi, taču esot skaidrs, ka tie būšot samērā lieli, jo tos veidos ne tikai 2,5 tonnas kanalizācijā aizplūdušais saldais krējums, bet arī darbs, kas nepieciešams, lai likvidētu radušās sekas gan uzņēmumā, gan Tukuma ūdens attīrīšanas iekārtās.

«Tukuma piena» pārstāvis norādīja, ka uzņēmums apsver iespēju tuvākā nākotnē ieviest kādu aizsardzības un uzraudzības sistēmu, lai nepieļautu šādu situāciju atkārtošanos.

Pašlaik SIA «Tukuma ūdens» attīrīšanas iekārtas tiek galā ar situāciju, dūņas ir dzīvas, taču rezervuārā izveidojusies putojošu taukvielu kārta, pastāstīja Valsts vides dienesta (VVD) Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktore Inguna Pļaviņa. Tāpat nav konstatēts piesārņojums Šlokenbekas dzirnavezerā.