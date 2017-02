Lietuvas konkursa galvenā godalga – Tukuma Mūzikas skolai

Tukuma Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles skolotājs Aivars Sprigulis un viņa audzēkņi 9. februārī piedalījās VI Starptautiskajā sitaminstrumentu festivālā-konkursā «Ritmas kitaip 2017» Šauļos, Lietuvā.

Audzēkņiem vēl spilgtā atmiņā janvāra beigās izskanējušais XXII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Rīgā. Visiem bija liels prieks par labajiem rezultātiem un audzēkņiem – vēlme spēlēt vēl labāk. Tādēļ skolotājs pieņēma Lietuvas kolēģu uzaicinājumu doties uz starptautisku konkursu Šauļos. A. Sprigulis pastāstīja: “Konkurss notiek reizi divos gados, un šogad tajā pirmo reizi piedalījās arī Tukuma Mūzikas skolas audzēkņi. Dalībnieki bija iedalīti divās grupās (individuālie un ansambļi) un trīs vecuma grupās (1. grupa līdz 11 gadiem, 2. grupa no 11 līdz 14 gadiem, 3. grupa no 15 līdz 18 gadiem).

Repertuārā bija skaņdarbi, sākot no klasiskas līdz džezam. Konkursu vērtēja starptautiska žūrija, kuras priekšsēdētājs Ārons Spevaks no ASV.

Festivālā piedalījās dalībnieki no vairākām Lietuvas pilsētu mūzikas skolām – no Šauļu, Viļņas, Kauņas, Palangas, Kretingas, Klaipēdas, Radvilišķu, Panevēžas un citām. Konkursā piedalījās individuālie izpildītāji un arī vairāki ansambļi. Noslēgumā uzstājās Šauļu 1.mūzikas skolas ansamblis, kura sastāva ir 23 sitaminstrumentālisti.”

Tukuma Mūzikas skolu šajā konkursā pārstāvēja trīs audzēkņi – Emīls Lisovs, Markuss Bite, Ilze Tišlere, kā arī koncertmeistares Natālija Župerka un Inguna Grīnvalde. Balvu «Grand Prix» ieguva E. Lisovs, savukārt I. Tišlere un M. Bite konkursa laureātu Diplomus. Paldies I. Tišleres vecākiem par atbalstu brauciena organizēšanā!

Sveicam mūsu Emīlu Lisovu ar konkursa «Grand Prix»!