Koru skatē Tukumā – tikai I un augstākās pakāpes /FOTO/

29. aprīlī Tukuma Raiņa ģimnāzijā norisinājās koru skate, kurā piedalījās kori no Tukuma, Jaunpils un Kandavas novada, kā arī divi kori no Rīgas. Vien trijās no 30 Latvijas skatēm dziedātāji bija ieguvuši tikai I un augstākās pakāpes, un Tukuma koru apriņķa skate bija viena tām. Atzinīgi par koru veikumi izteicās arī žūrija – Dziesmu svētku virsdiriģenti Romāns Vanags, Gints Ceplenieks, Māra Marnauza, noslēguma koncerta sadziedāšanās vadītājs Jānis Ozols un koru un vokālo ansambļu eksperts Lauris Goss.

Jauktie kori A grupa: Tukuma skolotāju koris «Vanema» – augstākā pakāpe, Tumes k/n koris – augstākā pakāpe, TRĢ koris «Savējie» – I pakāpe, Jaunpils koris – I pakāpe, Tukuma k/n koris «Gavile» – I pakāpe, Kandavas k/n koris «Kandava» – I pakāpe, Rīgas Latviešu biedrības nama koris «Ars Longa» – I pakāpe.

Jauktie kori B grupa: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības kultūras pils «Ziemeļblāzma» koris «Vivat» – I pakāpe, Zantes k/n koris – I pakāpe.

Sieviešu kori: TRĢ koris «Savējās» – augstākā pakāpe, Pūres k/n koris «Abava» – I pakāpe, Tukuma k/n koris «Noktirne» – I pakāpe, Irlavas k/n koris – I pakāpe.

Senioru kori: Tukuma k/n koris «Skandīne» – I pakāpe.

Trīs kori, kas skatē ieguva augstākās pakāpes – «Vanema», Tumes jauktais koris un «Savējās» – uzaicināti piedalīties koru pusfināla konkursā, kas 2. un 3. jūnijā norisināsies Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Vairāk lasiet laikraksta ceturtdienas, 3. maija, numurā ŠEIT!