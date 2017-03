Ko darīt Tukuma apkārtnē, sagaidot pavasara saulgriežus

Tuvojoties pavasara saulgriežiem un dabai pamazām mostoties no ziemas miega, aicinām apmeklēt Tukumu un izbaudīt koncertus, vērot modes skati ar Tukuma rokdarbnieču meistardarbiem, kā arī piedalīties pavasara modināšanā saulgriežu pasākumā ar latviskajām tradīcijām.

Piektdien, 17. martā, 19.00 Tukuma Kultūras namā būs iespēja vērot īpašu koncertuzvedumu «Sapnis un mīlestība», kurā izskanēs teātra dziesmas ar Māras Zālītes dzeju. Tajā satiksies visdažādāko izrāžu varoņi, kuru tēlos caur dziesmām iejutīsies Andris Ērglis, Normunds Rutulis, Antra Stafecka, Dainis Skutelis, Anmary, Oranžo meiteņu trio un instrumentālā grupa Jāņa Strazda vadībā. No 21.00 ikvienu pie sevis aicina restorāns «Smukausis». Te ar koncertu atjaunotajā kamīnzālē visus priecēs Igo Fomins.

18. martā, 16.00 uz Tukuma kultūras namu aicināti visi rokdarbu un modes cienītāji, jo šeit norisināsies modes skate «vēl… satiksimies kādreiz martā» ar mūziku, deju studijas «Alegorija» priekšnesumiem un Tukuma rokdarbnieču meistardarbiem.

Savukārt 19. martā no 13.00 Pastariņa muzejā tiks atzīmēti saulgrieži latviskajās tradīcijās. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties pavasara modināšanā – putnu saukšanā, gavilēšanā, šūpošanās tradīciju izzināšanā un olu krāsošanā no dabas materiāliem. Azartiskākie varēs piedalīties arī dažādos konkursos. Par muzikālo noskaņojumu pasākumā parūpēsies folkloras kopa «Avots». Līdzi visi tiek aicināti ņemt nevārītu olu krāsošanai un skaistu olu konkursam; 14.00 uz Tukuma kultūras namu aicināti seniori, kā arī citi interesenti, lai atbalstītu draugus un paziņas kā arī, lai jauki pavadītu laiku senioru sadancošanās koncertā «Pavasara sarunas ar deju». Koncertā piedalīsies kolektīvi no dažādām Latvijas vietām, kā arī būs pavasarīgs ieskats Modes pasaulē kopā ar Egitu.