Ko darīt jaunietim Tukumā?

Kādā novembra vakarā Tukuma jauniešu centrs aicināja pieteikties, lai gatavotu spāņu saldumus jeb čurrosus. Kad ieradāmies, virtuvē jau darbojās bariņš puišu, kas jaunatnes darba organizatores Viktorijas vadībā jau saldumu gatavošanu bija uzsākuši. Uz plīts bija uzlikts katliņš, kurā tika gatavota mīkla no sviesta, cukura, miltiem un ūdens, kurai vēl tika pieliktas divas olas. Kad viss bija samaisīts, citā katliņā uzkarsēja eļļu un ar dokumentu kabatiņas palīdzību, kurā bija iepildīta mīkla un nogriezts viens gals, mīklas gabaliņus sabirdināja eļļā un vārīja, kamēr tie palika zeltaini brūni. Tad tos izņēma no eļļas, nosusināja, izvārtīja cukura un kanēļa maisījumā. Vēl puiši pagatavoja mērci no saldā krējuma un izkausētas šokolādes, kam klāt var pielikt vaniļu, kanēli vai pat čilli. Šis uzdevums prasīja nepilnu pusstundu un nedaudz pacietības, taču rezultāts – liels šķīvis, pilns gardu cepumu – visus iepriecināja.

Tukuma Jauniešu centrs Sporta ielā 1 vai ik dienu piedāvā kādu interesantu nodarbību – mācīties vācu vai franču valodu, vai ģitāras spēli, vai spēlēt iekštelpu triatlonu. Aizej, paskaties, pamēģini!