Jelgavas ielas projektam beidzoties, noņemta ceļa zīme rada avārijas situācijas

Jautā lasītājs: – Kāpēc Tukumā no Smārdes ielas atļauta kustība uz visām pusēm, turklāt ne tikai vieglajiem, bet arī smagajiem!? Tur regulāri veidojas bīstamas situācijas. Kādu dienu viens melns džips esot izgriezies priekšā visai rindai, kas braukusi no stacijas puses, lai brauktu pretējā virzienā – uz Tukumu. Pēc pāris dienām slidenā laikā no rīta pa Smārdes ielu, daudz nebremzējot, laida lejā smagais ar piekabi, kurā bija mazais traktoriņš! Smārdes ielu taču aiztaisīja, lai būtu drošāka braukšana; Pārupes ielu uztaisīja, lai tiem “simtiem” uzņēmēju, kas strādā pie DETiem, būtu ērtāk un lētāk…

Tukuma novada domes izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis: “Pirms pieciem gadiem ceļazīmes Smārdes ielā uzlika, jo tāds bija Eiropas Savienības fondu projekta nosacījums, bet šobrīd tiem, kas piešķīra finansējumu, vairs nav iespēju pārmest, ka mēs tās esam noņēmuši. Jelgavas iela, kas ir tranzīta iela, tiek tīrīta pēc vienas uzturēšanas klases, bet Smārdes iela – pēc citas, līdz ar to var būt atšķirīga ceļa kvalitāte, piemēram, naktī vai agri no rīta. Pārupes ielas posms uzbūvēts kā loģisks turpinājums Zaļajai ielai un savienojums ar Jelgavas ielu.”

Jelgavas ielā arvien ir ceļa zīme, kas liedz nogriezties pa kreisi uz Smārdes ielu.

Vairāk lasiet laikraksta otrdienas, 27. februāra, numurā ŠEIT!