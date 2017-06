Iznākusi grāmata par Kurzemes katlu

Svētdien, 18. jūnijā, Tukuma pilsētas vēstures muzejā «Pils tornis» atvēra britu žurnālista Vincenta Hanta (Vincent Hunt) grāmatu «Asinis mežā: Otrā pasaules kara beigas Kurzemes katlā» («Blood in the Forest: the end of the Second World War in the Courland Pocket»), kas izdota angļu valodā, taču jau nākamgad tiek solīts tās izdevums latviešu valodā.

Kā, iepazīstinot ar grāmatas autoru Vincentu Hantu, teica Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola, Tukuma muzejam bijis liels prieks sadarboties ar Vincentu un meklēt sarunu biedrus viņa grāmatai Kurzemē – Kuldīgā, Liepājā, Rīgā un arī Tukumā. Savukārt V. Hants teica paldies visiem, kas izstāstījuši savas atmiņas, tostarp Arnoldam Šulcam, kura vairs nav mūsu vidū, māksliniekam un ārstam Emīlam Braunbergam, kas kopā ar Arnoldu stāstījuši par bērnības un jaunības dienām kara laikā: “Liels paldies leģionāriem Leonhardam Stangam un Kārlim Vārnam, kā arī Kurzemes cietokšņa muzeja vadītājam Ilgvaram Brucim.”