Izmaiņas deputātu sastāvā Tukumā un izglītības iestāžu vadībā

27. septembrī notika kārtējā Tukuma novada domes sēde, kur kopumā tika izskatīti 45 darba kārtības jautājumi. To skaitā, apstiprināja jaunu deputātu un izglītības iestāžu direktorus.

Tā kā Tukuma novada domes deputāte Dace Lebeda (ievēlēta no «Vienotības« saraksta) 12. septembrī iesniedza iesniegumu par atbrīvošanu no deputātes amata, lai kļūtu par domes izpilddirektori, viņai 27. septembrī tika izbeigtas domes deputātes pilnvaras. Viņas vietā Vēlēšanu komisija bija aicinājusi nākamo deputāta kandidāti no «Vienotības» saraksta Lieni Bēniņu, kas piekrita ieņemt deputāta vietu. L. Bēniņa strādās domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā un Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Jau augustā Tukuma novada Izglītības pārvalde izsludināja konkursu uz Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas direktora un pirmsskoals izglītības iestādes «Taurenītis vadītāja amatu.

Kā tika skaidrots sēdē, uz Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas direktora amatu bija pieteikušies četri pretendenti, kas, kā atzina pašvaldības vadītājs Ēriks Lukmans, bijuši ļoti stipri un līdzvērtīgi, taču visaugstāko vērtējumu pēc Ministru kabineta noteikumos noteiktās punktu skalas ieguvusi un direktora amatam par piemērotāko tika atzīta šīs skolas ilggadīgā direktores vietniece Līga Zaķe, kam šī skola ir vienīgā darba vieta. Arī uz pirmsskolas izglītības iestādes «Taurenītis« vadītāja amatu bija pieteikušies četri pretendenti. Kā teica Ē. Lukmans, arī šeit visi kandidāti bijuši ļoti līdzvērtīgi, taču, saliekot plusus un lielākus plusus, secināts, ka vislielākā pieredze un atbilstošākā izglītība ir līdzšinējai Izglītības pārvaldes speciālistei Marijai Kazakovai.

