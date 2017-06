Iedzīvotāji dāvina zaļo zonu, pretī gaida pašvaldības atbalstu

Vēl pirms svētkiem – 21. jūnijā, skvērā, kas atrodas Jaunās un Lielās ielas krustojumā, notika iedzīvotāju sapulce, kurā sprieda par gaidāmo skvēra pārbūvi. Tā kā šī zaļā zona, kas vienlaikus ir arī atpūtas vieta, atrodas gan uz pašvaldības, gan daudzdzīvokļu mājai Lielajā ielā 6 piederošās zemes, pārbūve tika saskaņota ar iedzīvotājiem. Arhitekte Liene Līce, kas bija viena no Z. A. Meierovica pieminekļa metu konkursa uzvarētājām, atzina, ka iedzīvotājiem izsniegtais plāns vēl nav gala variants.

Kā, informējot par skvēra pārbūves laikā veicamajiem darbiem, stāstīja arhitekte L. Līce, dzīvojamajai mājai Lielajā ielā 6 tiks ierīkots betona bruģa piebraucamais ceļš no Jaunās ielas un saglabāta piebraukšana arī no Lielās ielas puses. Iedzīvotāji rosināja, esot jāpadomā, kā liegt braukt cauri pagalmam un skvēram, kā tas nereti jau noticis – tieši tāpēc salikti akmeņi. Gar Jauno un arī Lielo ielu ir paredzēti soliņi, taču no projekta izņemti tie, kas bija paredzēti mājas priekšā. Turklāt laukumā tiks paredzēta videonovērošana un apgaismojums.

