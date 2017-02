Durbes pilī atklāta izstāde «Kurzemes albums» /FOTO/

Durbes pilī atklāta izstāde «Kurzemes albums», kas uz Tukuma atceļojusi, pateicoties tās kuratorei un bijušajai tukumniecei Līgai Lindenbaumai. Izstādē, kas atceļojusi no Mūkusalas mākslas salona, skatāmi visi Kurzemes albuma 90 attēli un viena fotogrāfija, kā arī viens zīmējums no Tukuma muzeja kolekcijas – Frīdriha Vilhelma Osvalda Rozenberga zīmētais Tukuma skats no 19. gadsimta vidus, kas ir senākais zināmais Tukuma tirgus laukuma attēls.

Izstādi atsevišķos stendos papildina vairāki piemiņas albumi, kādi Latvijā bijuši 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā un kas šobrīd glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas retumu nodaļā.

