Daudz neskaidrību par Tukuma garāžu kooperatīvu «Melnezers»

Garāžu kooperatīvs «Melnezers» vai, pareizāk, tur nenopļautā zāle mūsu redzeslokā nonāca pirms vairākām nedēļām, kad iedzīvotāji sāka sūdzēties, ka kooperatīvs nekopj savu teritoriju un nepļauj zāli, kas vasaras laikā jau izaugusi cilvēka augumā. Savukārt nedēļu vēlāk redakcijā vērsās vairāki kooperatīva dalībnieki un iesniedza 40 garāžu īpašnieku parakstītu vēstuli, ar kuru aicināja līdzšinējo kooperatīva vadību sasaukt sapulci un atskaitīties par paveiktajiem darbiem pirms gadskārtējās sapulces. Visus iepriekš uzdotos jautājumus vakar uzdevām kooperatīva valdes priekšsēdētājam Andim Antulim, aicinot skaidrot gan naudas izlietojumu, gan izstāstīt, kad tiks paveikti tie darbi, par kuriem saņemtas sūdzības.

Tukuma garāžu kooperatīvā sabiedrība «Melnezers» atrodas Tukumā, Celtnieku ielā 7, – teritorijā, kas no vienas puses piekļaujas garāžu kooperatīvam, no otras – Laustiķa mazdārziņiem, no viena gala ir ar ceļu atdalīta no gadiem nekoptā īpašuma Spartaka ielā 16B, savukārt tālākajā galā piekļaujas kādreizējā gaļas kombināta teritorijai. Izstaigājot šo teritoriju, pārliecinājāmies, ka zāle šogad te nav pļauta – ne pie lielas daļas garāžu, ne ārpus tām. Tiesa, atsevišķi garāžu īpašnieki zāli ir nopļāvuši paši.

