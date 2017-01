1. februārī Tukuma ielās ierobežos gājēju un transporta kustību

Filmas «Puika ar suni» uzņemšanas grupa informē, ka 1. februārī no 6.00 līdz 18.00 Tukuma pilsētas ielās būs satiksmes ierobežojumi, jo notiks filmēšana: “Lielajā ielā 17/19; Dārza ielā 14, 16, posmā no Talsu līdz Harmonijas ielai; Talsu ielā 21 un pagalmos, kā arī Brīvības laukumā 3A satiksmes un gājēju ierobežojumi laikā līdz 5 minūtēm. Kadra vajadzībām uz ielas lūgums nenovietot mūsdienu automašīnas. Ņemot vērā, ka tiek uzņemta vēsturiska filma māju pagalmos un logos tiks veiktas pagaidu izmaiņas. Filmēšanas laikā lūgsim ievērot klusumu. Jau iepriekš pateicamies iedzīvotajiem par izrādītu atsaucību un sapratni.

Atbildīgā par filmēšanas vietu sagatavošanu un norisi ir filmēšanas vietu menedžere Ingrīda Nagle (e-pasts: ingrida.nagle@gmail.com, tālr. 26871986), ar kuru aicinām sazināties jebkuru jautājumu vai sīkākas informācijas nepieciešamības gadījumā.”

25. janvārī Kauguros sākās režisora Dāvja Sīmaņa jaunās filmas «Puika ar suni» filmēšana, kas top filmu studijā «Mistrus Media» un tiek veidota Nacionālā Kino centra organizētās filmu programmas «Latvijas filmas Latvijas simtgadei» ietvaros. Filma vēsta par unikālā rīdzinieka Žaņa Lipkes dzīvi un notikumiem, kas vācu okupācijas laikā risinājās Rīgā un Lipkes mājā Ķīpsalā. To Latvijas personību vidū, kas no nāves glābuši citus, Lipke ir visspilgtākais piemērs – aizrautīgs, bezbailīgs avantūrists, kurš, pateicoties savai dabiskajai cilvēcībai, paglāba vairāk nekā pussimtu nāvei nolemtu ebreju. Šie Latvijas vēstures traģiskie notikumi līdz šim nav atspoguļoti Latvijas kino, un tā būs pirmā spilgtā liecība par šo Latvijas vēsturei būtisko lappusi.

Filma «Puika ir suni» ir režisora Dāvja Sīmaņa otrā spēlfilma, kas iecerēta kā vērienīga, precīza vēstures rekonstrukcija. Plānots, ka filma Latvijā uz ekrāniem varētu nonākt 2018. gada pavasarī.

“Filma ir vislabākais veids, kā atgādināt par notikumiem, kas vēsturē ir svarīgi un neļauj cilvēkiem aizmirst to, ka viņi ir spējīgi uz totālu noziegumu. Šis atgādinājums, kurā parādās gan masveida nozieguma nospiedums, gan arī varonība tās visvienkāršākajā formā – kad cilvēks, īsti neapzinoties, palīdz citiem cilvēkiem izdzīvot apstākļos, kad izdzīvošana tikpat kā nav iespējama. Žanis Lipke to nedara tāpēc, ka viņš ar to varētu pelnīt, bet gan rīkojas humānistiska mērķa labad, kuru viņš līdz pat galam neapzinās. Atgādinājums par vēsturi mums vienmēr vajadzīgs, jo mēs tiecamies aizmirst tās vēstures mācības, kas pagātnē bijušas,” stāsta filmas režisors D. Sīmanis.

Filmas operators ir Andrejs Rudzāts, filmas māksliniece – Kristīne Jurjāne, producenti Antra Gaile un Gints Grūbe, filmas scenārija autori Dāvis Sīmanis un Matīss Gricmanis. Filmas stāsts veidots pēc Ineses Zanderes topošās grāmatas motīviem, Žaņa Lipkes lomā aktieris Artūrs Skrastiņš, Johannas Lipkes lomā Ilze Blauberga, viņu dēla Ziga lomā skolnieks Matīss Knipļuks. Filmēšana turpināsies janvārī un februārī Jūrmalā, Rīgā un Tukumā. Filmas tapšanu atbalsta Nacionālais Kino centrs, Rīgas Domes Kultūras departaments, Eiropas Komisijas programma «Creative Europe» un Tukuma pilsētas dome.